Το ιατρειο στην οδο κορνεαδου στο κολωνακι που φερεται να επαθε ο Γιωργος Μαζωνακης την Ανακοπη πριν μεταφερθει στο νοσοκομειο (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θάνατου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης (09.09.2026), όταν υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή των γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό», ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παραβιάσεις και λόγοι να ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους.

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Λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι αστυνομικοί βγήκαν από το ιατρείο κρατώντας τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία που ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για την υπόθεση.

Έρευνα της αστυνομίας

Στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ, όπως ανέφερε η ΕΡΤ, κατασχέθηκαν φάκελοι, ιατρικά σκευάσματα, ιστορικό ασθενών, άλλο εξειδικευμένο υλικό, ενώ συγκεντρώθηκαν άδειες λειτουργίας, πιστοποιήσεις ιατρών, φάκελοι εργαζομένων και άλλα απαραίτητα για την έρευνα στοιχεία.

Οι θεράποντες ιατροί παραμένουν υπό τη συνοδεία αστυνομικών, ενώ η δικογραφία διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει για τα επόμενα δικονομικά βήματα και το αν θα μετατραπούν οι προσαγωγές σε συλλήψεις.

Παράλληλα, ενώ οι γιατροί υποστήριζαν αρχικά ότι η επιπλοκή και η ανακοπή προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εισαγωγής του καθετήρα για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, οι καταθέσεις των διασωστών, που έφτασαν στο σημείο, φαίνεται πως δίνουν τελείως διαφορετική εικόνα.

Τι εξετάζεται

Οι διασώστες αναμένεται να καταθέσουν ότι ο ιατρικός εξοπλισμός και τα μηχανήματα υποστήριξης βρίσκονταν σε κατάσταση λειτουργίας όταν μπήκαν στο ιατρείο. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιχειρήθηκε απόκρυψη της πραγματικής τεχνικής εικόνας των μηχανημάτων ή να παρουσιάστηκε εσφαλμένος χρόνος εκδήλωσης του επεισοδίου για να καλυφθούν ιατρικά λάθη και παραλείψεις.