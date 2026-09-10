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Ο τραγουδιστής επρόκειτο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, μια σοβαρή ιατρική διαδικασία που σύμφωνα με ειδικούς απαιτεί αυστηρά νοσοκομειακό περιβάλλον.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις άδειες λειτουργίας των ιατρείων, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν στον χώρο και τη νομιμότητα των πρακτικών που ακολουθούνταν.

Παράλληλα, εξετάζεται αν οι παρεχόμενες θεραπείες, όπως η πλασμαφαίρεση και η χρήση βλαστοκυττάρων, πληρούσαν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ οι εμπλεκόμενοι υποστηρίζουν ότι όλες οι ενέργειές τους ήταν νόμιμες.

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Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει σοκ, ενώ νέα ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε. Η αρχική ενημέρωση έκανε λόγο για θάνατο από ανακοπή, ωστόσο στη συνέχεια άρχισαν να γίνονται γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το ιατρείο στο οποίο μεταφέρθηκε ο τραγουδιστής.

Από τις πρώτες πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν ήταν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός αυτό φέρεται να επιβεβαιώνεται και από την κατάθεση της γιατρού.

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Το ιατρείο φέρεται να ανήκει στον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο και να λειτουργεί με άδεια ειδικού παθολόγου. Στον ίδιο χώρο φέρεται να στεγάζεται και το ιατρείο της συζύγου του, κυρίας Γάκα, η οποία εμφανίζεται ως γυναικολόγος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για το συγκεκριμένο συστεγαζόμενο ιατρείο φέρεται να υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος ως ιατρού άνευ ειδικότητας.

Πέρα όμως από το ζήτημα των αδειών, στο επίκεντρο της έρευνας έχουν βρεθεί και οι ιατρικές πράξεις και θεραπείες που φέρεται να πραγματοποιούνταν στον χώρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πλασμαφαίρεση, στην οποία, σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε η ίδια η γιατρός στην κατάθεσή της, επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γιατροί, ειδικοί αλλά και ο υπουργός Υγείας έχουν επισημάνει ότι πρόκειται για σοβαρή ιατρική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Αντίθετα, η γιατρός φέρεται να είχε παρουσιάσει τη διαδικασία στον τραγουδιστή ως κάτι απλό και χωρίς κίνδυνο.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το σύνολο των δεδομένων, από το πρωτόκολλο που ακολουθούνταν για την πλασμαφαίρεση και τις άδειες λειτουργίας των ιατρείων μέχρι τις υπόλοιπες ιατρικές διαδικασίες που πραγματοποιούνταν εκεί. Από την πλευρά τους, οι εμπλεκόμενοι υποστηρίζουν ότι όλα γίνονταν νόμιμα.

Η υπόθεση, πάντως, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών και η έρευνα προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Εκτός από το ιατρείο στο Κολωνάκι, άνδρες του FBI φέρεται να έχουν απευθυνθεί και σε ειδικούς αιματολόγους, προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για το αν οι πρακτικές που εφαρμόζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ήταν σύννομες.

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Τα βίντεο του Ηλία Θεοδωρόπουλου

Ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ιατρείο του οποίου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, είχε παρουσία και στο Διαδίκτυο, όπου παρουσίαζε τις ιατρικές υπηρεσίες και τις θεραπείες που παρείχε.

Σε βίντεο εμφανίζεται σε συνέδρια, σε χώρους κλινικών, αλλά και στο ιατρείο του, όπου υπήρχαν πολλές θρησκευτικές εικόνες. Παράλληλα, είχε παραχωρήσει συνεντεύξεις και είχε παρουσιάσει διάφορες θεραπευτικές πρακτικές.

Σε μία από τις συνεντεύξεις του, που πραγματοποιήθηκε σε χώρο κλινικής, ο γιατρός είχε κληθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων για τα αποτελέσματα που μπορούν να δουν οι ασθενείς από θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Όπως είχε αναφέρει, «η μείωση της βιολογικής ηλικίας παρατηρήθηκε μετά από σχεδόν έναν χρόνο θεραπείας».

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Μάλιστα, το 2025 είχε πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο «Dr. Ilias Theodoropoulos Presents Biological Reverse Age», παρουσιάζοντας τη μέθοδο που περιέγραφε ως «βιολογική αντίστροφη γήρανση».

Όσα αναφέρει η ιστοσελίδα της κλινικής

Ο Δρ. Θεοδωρόπουλος, απόφοιτος της prestigieuse Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει διανύσει μια σημαντική πορεία στον χώρο της Ιατρικής. Μετά την αποφοίτησή του, αφιέρωσε πέντε χρόνια σε εντατική ειδίκευση, αποκτώντας τον τίτλο του ειδικού παθολόγου. Παράλληλα, συνέχισε την ακαδημαϊκή του πορεία, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό στην Αιματολογία, στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Ινστιτούτου Βιολογικών Προτύπων και Ελέγχου (National Institute of Biological Standards and Control) του Ηνωμένου Βασιλείου.

– Κλινική και ερευνητική αριστεία

Η εξειδίκευση του Δρ. Θεοδωρόπουλου δεν περιορίζεται στο θεωρητικό επίπεδο. Η εκτεταμένη κλινική εμπειρία που απέκτησε εργαζόμενος σε μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας έχει εδραιώσει τη φήμη του ως ειδικού στην Εσωτερική Παθολογία. Η ερευνητική του δραστηριότητα, ιδιαίτερα στον τομέα της Αιματολογίας, έχει συμβάλει σημαντικά σε πεδία όπως η θρομβοφιλία, οι πολυμορφισμοί των αιμοπεταλίων και η έρευνα σε μοριακό εργαστηριακό επίπεδο. Η επιστημονική του δραστηριότητα αποτυπώνεται στις numerous δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

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– Οι θεραπείες μας



Εξερευνήστε το εύρος των υπηρεσιών μας, που επικεντρώνεται στην επαναστατική χρήση των βλαστοκυττάρων CD34+. Κάθε θεραπεία είναι προσαρμοσμένη στο άτομο, εξασφαλίζοντας μια εξατομικευμένη εμπειρία θεραπείας. Μάθετε πώς οι θεραπείες μας βοηθούν στην αναγέννηση των ιστών, στην ενίσχυση της ανοσίας και στη βελτίωση της συνολικής υγείας και ευεξίας.

– Πρωτοποριακή θεραπεία με βλαστοκύτταρα CD34+



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Ολιστική Προσέγγιση: Βιώστε φροντίδα που υπερβαίνει τα συμπτώματα για να αντιμετωπίσει την αιτία των προβλημάτων υγείας.

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