Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Νίκος Μουρατίδης δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και επιχείρησε να απομακρύνει τοξίνες από το αίμα του.

Ο μάνατζερ υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης απευθύνθηκε σε ακατάλληλο ιατρείο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ιατρικής διαδικασίας.

Ο Νίκος Μουρατίδης αναφέρθηκε επίσης σε προσωπικές δυσκολίες και οικογενειακά ζητήματα που φέρεται να επιβάρυναν την κατάσταση του τραγουδιστή το τελευταίο διάστημα.

Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι η μακροχρόνια χρήση ουσιών ενδέχεται να συνδέεται με σοβαρά καρδιακά προβλήματα, προκαλώντας έντονες δημόσιες αντιδράσεις.

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Ο Νίκος Μουρατίδης και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί με επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του ’90, την περίοδο που ο τραγουδιστής έκανε τα πρώτα του βήματα στην ελληνική δισκογραφία. Αν και στη συνέχεια οι επαγγελματικοί τους δρόμοι χωρίστηκαν, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και μάνατζερ εξακολουθούσε να ενημερώνεται για την πορεία του καλλιτέχνη και γνώριζε ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» το πρωί της Πέμπτης, ο Νίκος Μουρατίδης ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν απευθύνθηκε στην κατάλληλη κλινική για την ιατρική διαδικασία που έκανε. Όπως είπε, γνώριζε ότι ο στόχος του τραγουδιστή ήταν να απομακρύνει τις τοξίνες από το αίμα του.

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«Πάντα θα λέω τη γνώμη μου. Δεν μ’ αρέσει να λέω ψέματα, δεν μ’ αρέσει να χαϊδεύω αυτιά. Δεν μου αρέσει να κουκουλώνω, να κουκουλώνω καταστάσεις. Γνωρίζω ότι είχε πολλά προβλήματα υγείας. Καταρχήν, πέρα από τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον τελευταίο καιρό διαβάζουμε και μαθαίνουμε για θανάτους νέων ανθρώπων και πια δεν μας κάνει εντύπωση. Πεθαίνει πάρα πολύς κόσμος. Όλοι το αποδίδουν στα εμβόλια.

Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατ’ αρχήν όταν το έμαθα, έπαθα σοκ. Νόμιζα ότι μου κάνουνε πλάκα και μάλιστα το είπα. Λέω: “Μου κάνετε πλάκα;” Όχι. Και μπήκα να καταλάβετε μέχρι και στο chat GPT να δω αν είναι αλήθεια. Και άρχισαν να μου έρχονται όλες οι μνήμες από τότε που το καλοκαίρι του ’92 τον βρήκα στην Πάτρα σε ένα νυχτερινό μαγαζί και τότε ήμουν στη δισκογραφία και τον πήρα και του έκανα συμβόλαιο. Ήμουν ο μάνατζερ του για 10 χρόνια και έκανα και αυτό που δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου, δηλαδή να βρω έναν άγνωστο άνθρωπο, εντελώς άγνωστο και να τον κάνω σούπερ σταρ.

Μου ήρθαν όλες αυτές οι μνήμες γιατί περάσαμε πάρα πολλά. Ήμουν σαν πατέρας του κιόλας. Ήμουν σαν αδερφός του, σαν φίλος του, σαν μάνατζερ, όλα. Πηγαίναμε μαζί παντού» ανέφερε ο Νίκος Μουρατίδης.

«Πάλι θα κατηγορηθώ ότι δεν ξέρω κι εγώ τι. Και δεν θέλω. Και ειδικά τώρα που, τώρα που δεν είναι στη ζωή, δεν θέλω. Να σας κάνω μια ερώτηση που πάλι θα με κατηγορήσουν, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών τα τελευταία 30 χρόνια, παθαίνεις ανακοπή ή όχι; Ωραία, να το ψάξουμε λοιπόν» τόνισε ο γνωστός μάνατζερ.

«Ο Γιώργος ήξερε πάρα πολύ καλά ότι το αίμα του είναι γεμάτο τοξίνες και πήγε να τις αφαιρέσει και πήγε σε λάθος ιατρείο. Αυτό ας πούμε για να καταλάβετε ότι τη δεκαετία του ’70 το κάνανε οι Rolling Stones, αλλά σε κάτι κλινικές στην Ελβετία, ας πούμε. Όχι σε πολυκατοικίες όπως εδώ πέρα, σε αυτή.

Επειδή εγώ έχω επαφή με στιχουργούς, με συνθέτες, ακόμα και με ανθρώπους που και προχθές το βράδυ ήταν μαζί με το Γιώργο. Μαθαίνω τα πάντα. Ήξερα λοιπόν ότι ο Γιώργος, ο άνθρωπος ο οποίος, το παιδί που ανακάλυψα στα 20 του και τον έκανα σούπερ σταρ, δεν ήταν καλά. Τον τελευταίο χρόνο του τύχανε όλα αυτά και με την «προδοσία» της οικογένειάς του και όλα αυτά που του κάνανε, τον αποτέλειωσε όλο αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα πρώτη φορά το ακούω ότι συνέβη. Δεν το ήξερα καν, αλλά ότι κυκλοφορούν σκληρά ναρκωτικά στη νύχτα το ξέρουν οι πάντες. Μην κάνετε κι εσείς ότι πέφτετε απ’ τα σύννεφα, θα τρελαθώ» συμπλήρωσε ο Νίκος Μουρατίδης.