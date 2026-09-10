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Αστυνομικά κλιμάκια και εισαγγελικός λειτουργός διενεργούν έλεγχο στις εγκαταστάσεις για τη νομιμότητα της λειτουργίας τους και των παρεχόμενων ιατρικών πράξεων.

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε άμεση παρέμβαση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τονίζοντας ότι ο χώρος διέθετε άδεια μόνο για παθολογικό ιατρείο.

Οι δύο γιατροί της κλινικής κατέθεσαν στις αρχές και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο συνήγορός τους υποστήριξε ότι δεν προκύπτει ποινική ευθύνη.

Η ολοκλήρωση της υπόθεσης αναμένει τα επίσημα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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Σε θρίλερ χωρίς προηγούμενο εξελίσσεται η υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Οι αρμόδιες αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στα αρχεία, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο αγαπημένος τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή που αποδείχθηκε μοιραία. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το είδος των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνταν στον συγκεκριμένο χώρο λίγο πριν από τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Αστυνομικά κλιμάκια, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, πραγματοποιούν αυτή την ώρα επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού ιατρείου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν ο χώρος διέθετε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες λειτουργίας, αλλά και εάν υπήρχε η προβλεπόμενη άδεια για τη διενέργεια εξειδικευμένων θεραπειών.

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Παράλληλα με την έρευνα στην κλινική, έχει προγραμματιστεί και κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, παρέμβαση στο ζήτημα έκανε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια για τη λειτουργία απλού παθολογικού ιατρείου. Ο υπουργός ζήτησε, παράλληλα, να πραγματοποιηθεί άμεσα έλεγχος από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να εξεταστεί το καθεστώς λειτουργίας της κλινικής και οι ιατρικές πράξεις που λάμβαναν χώρα σε αυτή.

Τι κατέθεσαν οι γιατροί και ο συνήγορος τους

Ελεύθεροι αφέθηκαν περίπου στις 23:40 από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, στον χώρο της οποίας φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του ενός εκ των γιατρών, Νίκος Αγαπηνός, οι δύο γιατροί έδωσαν καταθέσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Ο ίδιος, σε δηλώσεις του έξω από το ΑΤ Κυψέλης, υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία προκαταβολική ενοχοποίηση, προτού ολοκληρωθεί η έρευνα και προκύψουν τα επίσημα πορίσματα.

«Οι γιατροί είναι ήδη ελεύθεροι να φύγουν. Απομένει απλώς να ολοκληρωθούν οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων. Θα πραγματοποιηθεί επίσης αυτοψία στον χώρο. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι η ιατροδικαστική εξέταση και τα ευρήματα που θα προκύψουν από αυτή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αγαπηνός.

Παράλληλα, ο συνήγορος τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει υπομονή έως ότου ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική διαδικασία, επισημαίνοντας τη σημασία του τεκμηρίου αθωότητας.

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«Όποιος βιάζεται δεν πρέπει να βιάζεται, αλλά να περιμένει, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο οφείλουμε όχι μόνο να αναφέρουμε, αλλά και να εφαρμόζουμε στην πράξη. Όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει κάποιον προκαταβολικά, έτσι δεν μπορεί και να ενοχοποιεί ανθρώπους προκαταβολικά, πόσω μάλλον ανθρώπους με επιστημονική καριέρα. Γνωρίζω προσωπικά τους συγκεκριμένους ανθρώπους και, ως εκ τούτου, περιμένουμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα και είμαστε εδώ για τη συνέχεια», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την προκαταρκτική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κ. Αγαπηνός υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ποινική ευθύνη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο καθεστώς λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου.

Όπως εξήγησε, «πρόκειται για μια προκαταρκτική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε. Η δική μας θέση είναι ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σύνδεση. Εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση, δεν υπάρχει και ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε κάτι περαιτέρω που να πρέπει να διερευνηθεί».

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Ο ίδιος διευκρίνισε ότι από τους δύο γιατρούς, μόνο η γυναίκα είναι η παθολόγος που είχε αναλάβει τη θεραπεία του ασθενούς. Όπως ανέφερε, για να στοιχειοθετηθεί αστική ευθύνη θα πρέπει να αποδειχθεί ιατρική αμέλεια, δηλαδή ότι κάποια ιατρική πράξη πραγματοποιήθηκε με λανθασμένο τρόπο.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στα μηχανήματα που υπάρχουν στον χώρο, τα οποία είχαν προκαλέσει αναφορές από κρατικούς λειτουργούς, ο κ. Αγαπηνός υποστήριξε ότι αυτά έχουν δηλωθεί νόμιμα στον Ιατρικό Σύλλογο. «Τα μηχανήματα, επειδή βιάστηκαν κρατικοί λειτουργοί να αναφέρουν, έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Συνεπώς, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό και δεν υπάρχει τίποτα παράνομο. Όλα έχουν γίνει νόμιμα και αυτό μέλλει να αποδειχθεί», σημείωσε.

Ο δικηγόρος προχώρησε, παράλληλα, σε διευκρίνιση σχετικά με τη νομική και επαγγελματική μορφή του χώρου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για εταιρεία. «Δεν πρόκειται για εταιρεία, αλλά για δύο συστεγαζόμενους γιατρούς, οι οποίοι, πέρα από την ιδιότητά τους ως σύζυγοι, έχουν ο καθένας τη δική του ατομική δραστηριότητα», ανέφερε.

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«Οι γιατροί είναι από την πρώτη στιγμή σοκαρισμένοι, γιατί δεν είναι ευχάριστο να πεθαίνει κάποιος στον χώρο σου. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, αφήστε τη διαδικασία να προχωρήσει. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον του κόσμου και το σέβομαι, αλλά να μη γίνουμε το Κολοσσαίο της Ρώμης. Ας περιμένουμε να δούμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα και στη συνέχεια να κρίνουμε όλοι. Αν υπάρχουν ευθύνες, εννοείται ότι πρέπει να αποδοθούν. Αλλά τι γίνεται εάν δεν υπάρχουν;», κατέληξε ο συνήγορος.

Σε επίπεδο καταθέσεων, οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης του χώρου και η σύζυγός του, αφέθηκαν ελεύθεροι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο παθολόγος ισχυρίστηκε πως δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη με το περιστατικό, υποδεικνύοντας τη σύζυγό του, γυναικολόγο στην ειδικότητα, ως την υπεύθυνη για την πλήρη διαχείριση της κλινικής.

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