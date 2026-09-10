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Στα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) σχετικά με την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Πατούλης εξήγησε πως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει χορηγήσει στην κλινική άδεια λειτουργίας παθολογικού ιατρείου, στο οποίο συστεγάζεται και γιατρός χωρίς ειδικότητα.

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Όπως ανέφερε, σε ένα παθολογικό ιατρείο επιτρέπεται να πραγματοποιούνται παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες. Ωστόσο, εάν διαπιστωθεί ότι στον συγκεκριμένο χώρο υπήρχαν μηχανήματα ή πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις που δεν προβλέπονται για ένα παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, τότε αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο ιατρείο.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι μέσα στις επόμενες ώρες επιτροπή του ΙΣΑ αναμένεται να μεταβεί στα γραφεία της κλινικής, προκειμένου να ελέγξει τον χώρο και να διαπιστώσει ποια μηχανήματα υπήρχαν σε αυτόν.

«Πρέπει να δούμε πότε μπήκε το μηχάνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Πατούλης, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας από το 2013. Μάλιστα, κατά τον επαναληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2025, δεν είχε εντοπιστεί στον χώρο μηχάνημα για την πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης.

Το ίδιος ακριβώς επεσήμανε και η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία τόνισε πως η πλασμαφαίρεση πρόκειται για μία εξωτερική θεραπευτική διαδικασία, κατά την οποία, αφαιρούνται οι τοξίνες από το αίμα.

«Στην Αττική γίνεται σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, όπου υπάρχει μηχάνημα και όχι σε όλα. Και γιατί γίνεται. Γίνεται για πάρα πολύ σοβαρές νόσους που αφορούν αιαμτολογικά προβλήματα, νεφρολογικά, νευρολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα».

Τέλος, η Παγώνη ανέφερε πως θα πραγματοπιηθεί έλεγχος σήμερα στην κλινική από ειδική επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi