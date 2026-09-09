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Ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, διέταξε τον έλεγχο για να διαπιστωθεί η νομιμότητα της λειτουργίας του ιατρείου.

Οι αρχές εξετάζουν την άδεια λειτουργίας του χώρου καθώς και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτόν.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν προδικάζει τα αποτελέσματα της έρευνας και αναμένει τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών για τα αίτια του θανάτου.

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Εύλογα ερωτήματα προκαλεί ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έκτακτος έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) στον χώρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, γνωστοποίησε ότι έδωσε άμεσα εντολή για τον έλεγχο, ο οποίος αφορά, μεταξύ άλλων, την άδεια λειτουργίας του ιατρείου, τις δραστηριότητες που προβλέπονται από την άδειά του και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν στον συγκεκριμένο χώρο.

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Όπως επισημαίνει, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει θεσμική αρμοδιότητα να διασφαλίζει ότι οι ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται σε νόμιμους και κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

Ο Γιώργος Πατούλης ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι ο ΙΣΑ δεν προδικάζει τα αποτελέσματα της έρευνας και ότι τα αίτια του θανάτου, όπως και τυχόν ευθύνες, θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Πατούλη

«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες.

Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη, να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

Για τον λόγο αυτό, έδωσα άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό. Παράλληλα, ελέγχουμε την άδεια λειτουργίας, τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκεί.

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Χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα, αλλά και χωρίς εκπτώσεις. Για τον ΙΣΑ, η ασφάλεια του ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια, νόμιμες προϋποθέσεις και πάνω απ’ όλα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Τον λόγο έχουν πλέον τα πραγματικά στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές».

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