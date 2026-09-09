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Στο πένθος βύθισε τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές του η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή και κατέληξε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Ο «Μαζώ» γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 στη Νίκαια, όπου και μεγάλωσε, ενώ η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν από τη Σητεία της Κρήτης. Τα χρόνια που πέρασε στη Νίκαια συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σχέσης του με τον Ολυμπιακό, καθώς ο ίδιος δεν είχε κρύψει την ιδιαίτερη αγάπη του για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι αποχαιρέτισαν μέσα από τα social media τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

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Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.

Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε.

Πριν από λίγους μήνες ο Μαζωνάκης είχε κάνει εμφάνιση στο videoclip του τραγουδιού «Επιπτώσεις», φορώντας φανέλα του Ολυμπιακού. Τότε είχε εκφράσει και την ευχή του να κατακτήσει η ομάδα του Πειραιά τη EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που τελικά έγινε πραγματικότητα.