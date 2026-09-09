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Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή, δεν υπήρξε απλώς ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Υπήρξε ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να χαράξει τη δική του, ξεχωριστή πορεία και να αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι.

Από τα πρώτα κιόλας βήματά του, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική λαϊκή φωνή του, τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ερμήνευε τα τραγούδια, αλλά και την έντονη προσωπικότητά του, στοιχεία που έδιναν ξεχωριστό χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση και ερμηνεία του. Το 1993 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, «Μεσάνυχτα και κάτι», ενώ έναν χρόνο αργότερα ήρθε η μεγάλη επιτυχία και η καθιέρωση με το «Με τα μάτια να το λες».

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Μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη

Γιατί ξεχώριζε το «Ανήκω σε μένα»

Το «Ανήκω σε μένα» είναι ένα από τα πιο εμβληματικά, διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1994 στο άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες». Δημιουργοί του τραγουδιού που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ο Νίκος Τερζής (μουσική) και ο Πάνος Φαλάρας (στίχοι).