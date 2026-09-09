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Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή, εξέπνευσε στο νοσοκομείο «Ελπίς», σε ηλικία 54 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένιωσε αδιαθεσία και, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η κατάστασή του ήταν ήδη κρίσιμη. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε και το Υπουργείο Υγείας.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 και πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στη Νίκαια του Πειραιά, ενώ οι ρίζες της οικογένειάς του βρίσκονται στη Σητεία της Κρήτης.

Από μικρός ήρθε σε επαφή με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ακούγοντας ερμηνευτές όπως ο Στράτος Διονυσίου, ο Γιάννης Πάριος, η Μαρινέλλα και η Χάρις Αλεξίου. Παράλληλα, είχε ιδιαίτερη αγάπη και για την ξένη ροκ μουσική, η οποία αποτέλεσε επίσης σημαντική επιρροή στα ακούσματά του.

Μόλις στα 15 του χρόνια κατάλαβε πως το τραγούδι δεν θα ήταν απλώς ένα χόμπι, αλλά ο επαγγελματικός δρόμος που ήθελε να ακολουθήσει. Η πρώτη του εμφάνιση μπροστά σε κοινό πραγματοποιήθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την αρχή μιας μακράς πορείας στη μουσική.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Ελπίς», ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό.

Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»:

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«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.

Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

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Η γνωριμία με τη Universal Music και το ξεκίνημα της δισκογραφίας

Το καλοκαίρι του 1992 ήρθε η σημαντική ευκαιρία που θα άνοιγε τον δρόμο για τη δισκογραφική του καριέρα. Η Universal Music, η οποία τότε λειτουργούσε ως Polygram, ανακάλυψε τον νεαρό τραγουδιστή.

Μέχρι τότε, ο Μαζωνάκης είχε ήδη πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας τραγουδήσει σε Γερμανία και Αυστραλία, καθώς και σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ άλλων στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, το Ατλάντικ Σίτυ και το Σικάγο.

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Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 1993 και είχε τίτλο «Μεσάνυχτα και κάτι». Έναν χρόνο αργότερα ακολούθησε το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες», το οποίο τον ανέβασε στην κορυφή των charts, χάρη σε τραγούδια όπως τα «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς».

Το 1996 κυκλοφόρησε το single «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό. Την επόμενη χρονιά, το «Παιδί της νύχτας» γνώρισε επίσης μεγάλη επιτυχία, κατακτώντας την πλατινένια διάκριση. Στην πορεία ακολούθησαν πολλές ακόμη δισκογραφικές δουλειές, μεταξύ των οποίων και το single «Θέλω να γυρίσω», σε στίχους του Νίκου Βουρλιώτη.

Το 2002, ο Γιώργος Μαζωνάκης συμμετείχε και στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», ερμηνεύοντας δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη, τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι».

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Οι σημαντικές συνεργασίες

Καθώς η καριέρα του εξελισσόταν, ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να συνεργάζεται με ολοένα και περισσότερα μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Οι συνεργασίες του υπήρξαν πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές.

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Έχει βρεθεί στην ίδια σκηνή με τον Σταμάτη Γονίδη, τους Goin’ Through, τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και τη Μαίρη Λίντα. Μάλιστα, η Μαίρη Λίντα συμμετείχε στο άλμπουμ του «Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο», ερμηνεύοντας το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς».

Ο Μαζωνάκης, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στις μουσικές συνεργασίες. Η πορεία του χαρακτηρίστηκε και από τη διάθεσή του να πειραματίζεται διαρκώς με το στυλ, την εικόνα και το ρεπερτόριό του, στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίσει.



Στις 20 Σεπτεμβρίου επρόκειτο να εμφανιστεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων σε μια συναυλία αφιερωμένη στα 33 χρόνια της πλούσιας καριέρας του.

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