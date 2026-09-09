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Στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, ο εκλιπών αναφέρθηκε στον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο και στη βαθιά ρήξη με την οικογένειά του.

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης διέψευσε κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί ασέλγειας σε βάρος του, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς αυτούς ως ψευδείς και αβάσιμους.

Ο ίδιος περιέγραψε τις προσωπικές του δοκιμασίες ως μια διαδικασία εσωτερικής εξέλιξης, δηλώνοντας πως κατάφερε να βγει από αυτές τις εμπειρίες πολύ καλύτερος.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή, στο νοσοκομείο «Ελπίς», βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Μόλις δύο μήνες πριν από τον θάνατό του είχε παραχωρήσει στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ Α Τετ» του Alpha Κύπρου μία από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις της ζωής του, η οποία έμελλε να είναι και η τελευταία του.

Σε αυτήν, ο τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για όσα είχαν σημαδέψει τον τελευταίο χρόνο της ζωής του: τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, τη βαθιά ρήξη με την οικογένειά του, τη σχέση του με την αδελφή του Βάσω, τις οικονομικές και δικαστικές διαφορές που είχαν προηγηθεί, αλλά και την καταγγελία για ασέλγεια σε βάρος του.

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«Αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνει η κάθε κακή κατάσταση. Έμαθα να μιλάω όποτε θέλω εγώ να μιλάω, όχι όποτε θέλουν οι άλλοι», είχε πει, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να αντιμετωπίσει όσα είχαν συμβεί.

«Ένιωσα τρόμο και προδοσία» για το Δρομοκαΐτειο

Ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια στα οποία αναφέρθηκε ήταν ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο, τον Αύγουστο του 2025, μετά από εισαγγελική διαδικασία που, όπως είχε πει, συνδεόταν με την οικογένειά του.

Περιγράφοντας εκείνη την ημέρα, ο Μαζωνάκης είχε πει ότι επέστρεφε από βόλτα με την Αρίθα όταν χτύπησε η πόρτα του σπιτιού του.

«Γυρνώ από την βόλτα που έκανα με την Αρίθα, χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά και μου δείχνει το χαρτί και μου λένε ότι πρέπει να πάω στο Δρομοκαΐτειο».

Όπως περιέγραψε, δεν περίμενε ότι θα κρατηθεί και δυσκολεύτηκε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε. Μάλιστα, όπως είπε, μία από τις αδελφές του βρισκόταν έξω από το σπίτι και ακολούθησε το περιπολικό.

«Η μια μου η αδερφή ήταν έξω και με περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό. Αυτό για εμένα ήταν πάρα πολύ κακό».

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Ο τραγουδιστής περιέγραψε τον φόβο που ένιωσε για το πώς θα τον αντιμετώπιζαν μέσα στην κλινική.

«Δεν ήταν το πιο εύκολο… φοβόμουν πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι μέσα στην κλινική. Ήταν αρκετά δύσκολο θα πω. Ένιωσα τρόμο και προδοσία».

Και ξεκαθάρισε: «Δεν ένιωσα ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό μου».

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Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ακόμη ότι η συγκεκριμένη κίνηση της οικογένειάς του ήταν, κατά την άποψή του, αποτέλεσμα πανικού, προσθέτοντας: «Η αγάπη των συγγενών μερικές φορές είναι καταστροφή».

Η ρήξη με την οικογένεια και η Βάσω

Στην τελευταία του συνέντευξη, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε εκτενώς για τη σχέση του με την αδελφή του, Βάσω, αλλά θέλησε να διευκρινίσει ότι, όπως ο ίδιος το αντιλαμβανόταν, δεν ήταν μάνατζέρ του αλλά συνεργάτιδά του.

«Η Βάσω δεν ήταν manager μου, ήταν συνεργάτης, πάντα τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ… Περάσαμε από πολλές κουβέντες για να καταλάβω ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο».

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Ως σημείο που έφερε την κατάσταση σε ρήξη ανέφερε, μεταξύ άλλων, μία διαφωνία γύρω από ένα ακίνητο.

«Τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα όταν είχαμε μία διαφωνία με ένα ακίνητο… Άρχισε ο χορός του παραλόγου… Άρχισε να γίνεται ένα χάος και έπρεπε σιγά σιγά να ξεμπερδεύουμε τον κόμπο».

Ο τραγουδιστής είχε μιλήσει και για τον ρόλο που είχε διαδραματίσει η οικογένεια στη ζωή και την επαγγελματική του πορεία, αλλά και για τη δική του στάση απέναντί της.

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«Ήμουν το όνομα της οικογένειας… Κάθε παιδί θα βοηθούσε την οικογένειά του οικονομικά… Δεν θεώρησα ποτέ ότι ο εαυτός μου είναι ο υπέρτατος… Πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα».

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Παράλληλα, δεν απέφυγε να αναγνωρίσει τη δική του ευθύνη.

«Θεωρώ ότι 100% ότι έχω μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου».

«Το αίμα γίνεται νερό»

Η οικογενειακή ρήξη είχε ήδη γίνει δημόσια γνωστή από το 2024. Τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, ο Μαζωνάκης είχε μιλήσει για πρώτη φορά τηλεοπτικά στην Κατερίνα Καινούργιου για τη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, χαρακτηρίζοντάς την μια κατάσταση που ούτε ο ίδιος πίστευε ότι θα μπορούσε να συμβεί.

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«Είναι μία υπόθεση που ούτε και εγώ στα 50 χρόνια μου πίστευα θα συμβεί, όμως συνέβη. Είναι μία δοκιμασία που μου βάζει ξανά ο Θεός. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα από αυτό που μέχρι τώρα ξέρατε», είχε πει τότε.

Στην ίδια συνέντευξη είχε μιλήσει για τις σχέσεις με τους γονείς του, λέγοντας ότι δεν ήταν πλέον όπως παλιά, αλλά και για την αίσθηση ελευθερίας που, όπως είπε, ένιωσε μέσα από την απομάκρυνση.

«Η ελληνική οικογένεια είναι ευχή και κατάρα», είχε δηλώσει, ενώ σε άλλο σημείο είχε πει: «Εγώ μέσα από αυτό νιώθω ότι απέκτησα και μια ελευθερία. Μεγαλώνοντας σε ένα καθεστώς φόβου, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί ενοχές, χειριστικές συμπεριφορές από τους άλλους, είσαι κάτω συνέχεια. Λυτρώθηκα μέσα από αυτό».

Τον Οκτώβριο του 2024, η δικαστική αντιπαράθεση είχε περάσει πλέον σε νέο στάδιο, καθώς ο τραγουδιστής είχε καταθέσει δύο αγωγές λογοδοσίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών σχετικά με τις οικονομικές διαφορές με την αδελφή του. Μέσω των δικηγόρων του είχε τότε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία περιλαμβανόταν και η φράση «Όλα εδώ πληρώνονται».

Στην τελευταία του συνέντευξη, πάντως, η απόσταση από την οικογένειά του είχε πλέον γίνει ακόμη μεγαλύτερη.

«Αν μου έλεγε κάποιος πριν χρόνια ότι δεν θα μιλούσα με την οικογένεια θα του έλεγα ότι δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου. Μερικές φορές θεωρώ ότι θα με τσιμπήσεις και θα ξυπνήσω», είχε εξομολογηθεί.

Και πρόσθεσε: «Κάποιες στιγμές η οικογένεια άρχισε να γκρεμίζεται μέσα μου. Είμαι ένας άνθρωπος της οικογένειας. Το αίμα γίνεται νερό».

Παρά την πίκρα, ωστόσο, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν έπαψε να αγαπά τους δικούς του ανθρώπους.

«Η αγάπη ξέρετε τι σημαίνει; Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω, σίγουρα είμαι πικραμένος, ψυχραμένος… Πάντα κρατάω μία ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό γιατί πορεύομαι με το καλό».

Μία παλαιότερη εξομολόγηση για την ψυχιατρική κλινική

Ο εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει δημόσια για μία δύσκολη εμπειρία του σε ψυχιατρική κλινική.

Τον Μάρτιο του 2021, σε συνέντευξή του στον Αντώνη Σρόιτερ για την εκπομπή «Tik Talk», είχε αποκαλύψει ότι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας είχε περάσει εννέα ημέρες στο 414 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πεντέλης, καθώς αντιμετώπιζε, όπως είχε πει, έντονη αγοραφοβία.

«Τις πρώτες εννέα ημέρες τις περνάω στο 414 στο ψυχιατρείο της Πεντέλης, που καταλαβαίνεις ότι όλοι ήταν στο δικό μου δωμάτιο. Εγώ εκείνη την εποχή τους είχα πει ότι έχω μια μεγάλη αγοραφοβία και αυτό που με τρόμαζε περισσότερο είναι το πώς θα αντιμετώπιζα τον εαυτό μου με ξένους ανθρώπους τριγύρω», είχε πει τότε.

Η εμπειρία εκείνη, όπως την είχε περιγράψει, δεν είχε τελικά την κατάληξη που περίμενε, καθώς δεν πήρε την αναβολή από τον στρατό και συνέχισε τη θητεία του.

«Πέρασα δύσκολα στο στρατό γιατί δεν είχαμε πιρούνια, ήμουν μέσα σε κάγκελα, είχα συγκεκριμένες ώρες επισκεπτηρίου, δεν ήταν η καλύτερη εμπειρία».

«Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου»

Στην τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση, ο Μαζωνάκης επέστρεψε στη σχέση του με την οικογένειά του και περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να αποδεχθεί την αλλαγή.

«Δεν ήταν ειλικρινής η οικογένειά μου όταν είπαν ότι θέλουν το καλό μου, ψευδής ήταν αυτό», είχε υποστηρίξει.

Και συνέχισε: «Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, πώς είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια που ήμασταν έτσι».

Μιλώντας για το παρελθόν, θυμήθηκε μια οικογένεια που, όπως είπε, είχε πολύ χιούμορ και πιο χαλαρές σχέσεις. Παρά όσα είχαν μεσολαβήσει, υπογράμμισε ότι δεν ήθελε να σβήσει τις καλές αναμνήσεις.

«Πάντα κρατάω μία ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό γιατί πορεύομαι με το καλό», είχε πει.

Η καταγγελία για ασέλγεια

Στην ίδια τελευταία συνέντευξη, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί και στην καταγγελία για ασέλγεια που είχε γίνει σε βάρος του από τον νεαρό τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και είχε χαρακτηρίσει την καταγγελία ψευδή.

«Όταν έμαθα ότι ο συγκεκριμένος νεαρός με κατηγορεί για ασέλγεια γύρισα το κεφάλι μου από την άλλη… Ότι είναι ψευδής καταγγελία είναι γεγονός».

Για τη γνωριμία τους είχε πει: «Το παιδί το είχα δει πρώτη φορά στο καμαρίνι που ήθελε ένα κουστούμι για να βγει, εκεί του έδωσα εγώ. Δεν είναι και ο τύπος μου».

Ο τραγουδιστής είχε προσθέσει ότι είχε ήδη κινηθεί νομικά και περίμενε τη συμβουλή του δικηγόρου του.

«Από αυτή την ιστορία εγώ βγαίνω πολύ καλύτερα από πριν»

Παρά τις διαδοχικές δυσκολίες που περιέγραψε, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέμενε στην τελευταία του συνέντευξη ότι προσπάθησε να δει όσα συνέβησαν ως μια δοκιμασία μέσα από την οποία μπορούσε να βγει διαφορετικός.

«Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις, αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Εμένα η πίστη και η πίστα με έσωσε», είχε πει.

Και, λίγο πριν ολοκληρώσει εκείνη τη συνέντευξη που έμελλε να είναι η τελευταία του, άφησε μια φράση που αποκτά πλέον διαφορετικό βάρος:

«Από αυτή την ιστορία εγώ βγαίνω πολύ καλύτερα από πριν».