Μετά την αιφνιδιαστική του εμφάνιση στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί της Παρασκευής προκειμένου να καταθέσει μήνυση για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα σε συγγενικά του πρόσωπα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ενεργοποίησε τον νέο του λογαριασμό στο Tik Tok.

Στην πρώτη του ανάρτηση, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται στο σαλόνι της πολυτελούς μονοκατοικίας του στην περιοχή της Βούλας να λέει: «Παραμονή της Παναγιάς 2025. Καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο, Ακούσια Νοσηλεία» και στη συνέχεια ξεκινάει με την ορχήστρα του να τραγουδάει το τραγούδι με τίτλο «Ο τρελός» από τον δίσκο «Το παράξενο με μένα» σε στίχους του Νίκου Γρίτση και μουσική του Γιώργου Σαμπάνη που είχε κυκλοφορήσει το 2018.

Λίγη ώρα πριν τα τηλεοπτικά συνεργεία τον περίμεναν έξω από δικαστήριο όπου εμφανίστηκε μαζί με τον δικηγόρο του: «Ήρθα να καταθέσω μήνυση στους εμπλεκόμενους για την υπόθεση εγκλεισμού μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ένας λόγος. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία που είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα σωστά» δήλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αντίδρασή του όταν άκουσε το όνομα της αδελφής του

«Η αγάπη είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα αλλά ωραίο πράγμα είναι και εκτίμηση» περιορίστηκε να απαντήσει ο 53χρονος Γιώργος Μαζωνάκης όταν οι δημοσιογράφοι του ανέφεραν ότι η αδελφή του Μαρία είχε μιλήσει με «λόγια αγάπης» για εκείνον στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού.

Ήδη ο λαοφιλής καλλιτέχνης ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο νυχτερινό κέντρο Fever- πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας.