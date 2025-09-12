Σε μηνύσεις κατά συγγενικών προσώπων προχωρά ο Γιώργος Μαζωνάκης για την ιστορία με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, η οποία απασχόλησε πρόσσφατα τη δημοσιότητα.

Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ο γνωστός τραγουδιστής ανέφερε ότι εκτός της παραμονής του στο Δρομοκαΐτειο θα ασχοληθεί και με την ακούσια νοσηλεία, η οποία δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα, όπως τόνισε. Σε ερώτηση για το αν βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης στο σπίτι του, απάντησε πως «θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε: «Θα ασχοληθώ με τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία. Είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε εμένα, αν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση, να βοηθήσω να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», με τον ίδιο να απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου: «Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο, θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».