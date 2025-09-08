Στην εκπομπή «Το ‘χουμε» και τον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη μίλησε η μικρότερη αδελφή του Γιώργου και της Βάσως Μαζωνάκη μετά την «εμπόλεμη» κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον γνωστό τραγουδιστή και τα μέλη της οικογένειάς του.

Η Μαρία Μαζωνάκη δήλωσε μεταξύ άλλων αποφεύγοντας να πάρει θέση για τις τελευταίες, και πολύ σοβαρές, εξελίξεις που έχουν πλέον προκύψει αφού ο Γιώργος Μαζωνάκης κινείται πλέον νομικά απέναντι στη αδελφή του, Βάσω: «Όλα γίνονται με αγάπη και υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές» τόνισε. «Τον αγαπάμε και θα είμαστε δίπλα του όποτε και να μας χρειαστεί».

Καθώς η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη, τόσο στο νυχτερινό κέντρο Fever όσο και στο πλατό του The Voice θεωρείται δεδομένη, η Μαρία αναφέρει: «Είμαι σίγουρη ότι θα σκίσει» συμπληρώνοντας ότι θα ήθελε πολύ να τον δει από κοντά, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι έχει κάνει πολλές προσπάθειες να έρθει σε επαφή μαζί του.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Μαζωνάκη δεν έμειναν ασχολίαστες από τον Κώστα Τσουρό και τους συνεργάτες του:

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι τη στιγμή της σύλληψης του Γιώργου Μαζωνάκη την παραμονή το Δεκαπενταύγουστου, η Μαρία Μαζωνάκη βρισκόταν μαζί του στο σπίτι του στη Βούλα, γνωρίζοντας τι επρόκειτο να επακολουθήσει.