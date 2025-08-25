Αν και ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει λύσει ακόμα τη σιωπή του, ο δικηγόρος του Γιώργος Μερκουλίδης έσπευσε το απόγευμα της Δευτέρας να απαντήσει με ιδιαίτερη αυστηρότητα στην ανακοίνωση που έστειλαν στα Μέσα οι γονείς του, Κλειώ- Μανώλης, και οι αδελφές του Βάσω και Μαρία.

«Εμείς δεν είπαμε ότι την αίτηση υπέβαλε η Βάσω Μαζωνάκη, δεν αναφέραμε το όνομά της καν» ξεκαθάρισε ο δικηγόρος στον Νίκο Ευαγγελάτο. «Αλλά ότι ενορχήστρωσε την όλη διαδικασία η ίδια είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο γεγονός» τόνισε. «Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο και ο Γιώργος αφέθηκε ελεύθερος ήταν και οι δύο αδελφές εκεί και μάλιστα πίεζαν φορτικά τους γιατρούς και απειλούσαν με μηνύσεις αν αφεθεί ελεύθερος επειδή “κινδύνευε η ζωή τους και η σωματική τους ακεραιότητα”». Και συνέχισε με νόημα: «Στα εγκλήματα υπάρχουν οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτουργοί».

«Εγώ δεν γνωρίζω καμία δικαστική απόφαση που να δικαιώνει την αδελφή του, αυτό είναι στη σφαίρα της φαντασίας» φρόντισε να προσθέσει ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με την αδελφή του Βάσω τον Ιούλιο του 2020.

«Η οικογένεια γνώριζε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα καταθέσει μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα»

Αφου επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ της Huffpost που ανέφερε ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μηνύσει άμεσα την αδελφή του για κακουργηματικές πράξεις, ο γνωστός δικηγόρος αναρωτήθηκε πώς, από τη στιγμή που δεν είχαν επαφές εδώ και καιρό, οι στενοί του συγγενείς γνώριζαν την κατάσταση της ψυχικής του υγείας και έκαναν μια τέτοια αίτηση και μάλιστα στις 4 Αυγούστου, ώστε να περάσει το δεκαήμερο που ορίζει ο νόμος και να εκτελεστεί η απόφαση την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.