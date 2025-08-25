Καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται να καταθέσει μια πολυσέλιδη αγωγή εναντίον της αδελφής του, Βάσως Μαζωνάκη, η οικογένειά του περνάει στην αντεπίθεση, ξεκαθαρίζοντας για πρώτη φορά τον ρόλο που διαδραμάτισε (ή όχι) η τελευταία σε σχέση με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο:

«Η Δικηγορική μας Εταιρεία “Βλάσσης & Συνεργάτες” ως πληρεξούσιοι της οικογένειας Μαζωνάκη, λάβαμε την εντολή να δημοσιεύσουμε την πιο κάτω ανακοίνωση:

Advertisement

Advertisement

Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη».

«Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη»

«Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησής μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της» συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.

Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει».

Τι λέει το περιβάλλον του 53χρονου τραγουδιστή

Πηγές από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρουν ότι δεν τους προκαλεί καμία έκπληξη η ανακοίνωση της οικογένειας και πως ο καλλιτέχνης προχωρά κανονικά τις νομικές διαδικασίες γνωρίζοντας ότι «θα δικαιωθεί πανηγυρικά».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο εμφύλιος πόλεμος στην οικογένεια Μαζωνάκη θα συνεχιστεί σε υψηλούς τόνους καθώς, ειδικά μετά τα τελευταία γεγονότα, ο τραγουδιστής δεν θέλει να κάνει πίσω, ενώ σε τέσσερις εβδομάδες περίπου αναμένεται να επιστρέψει στις πίστες.