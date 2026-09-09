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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήρε το ιδιαίτερο στυλ και τη μουσική προσφορά του καλλιτέχνη, τονίζοντας πως δημιούργησε έναν μοναδικό προσωπικό κόσμο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή υπογραμμίζοντας την αντισυμβατική ματιά του και την πολύτιμη ταυτότητα που προσέδωσε στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στη λαϊκή καταγωγή του καλλιτέχνη, επισημαίνοντας την τόλμη του να εξελίσσεται καλλιτεχνικά χωρίς να αποποιείται τις ρίζες του.

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Σοκ προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς. Η είδηση προκάλεσε θλίψη και στον πολιτικό κόσμο, με τους Κυριάκο Πιερρακάκη, Νίκο Ανδρουλάκη, Ρένα Δούρου να αποχαιρετούν δημόσια τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Αρχικά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη επί σκηνής και αναφέρθηκε στη σχέση που είχε με τη μουσική του από τα παιδικά του χρόνια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη φωνή, τα τραγούδια αλλά και το ξεχωριστό προσωπικό του στυλ.

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«Τον άκουγα από μικρός. Αγάπησα τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο, αμίμητο στυλ του. Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν. Έφτιαξε έναν κόσμο ολόδικό του – και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Καλό ταξίδι, Γιώργο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ανάρτηση για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής έγραψε ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης αγαπήθηκε τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του αλλά και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα.

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα.

Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητα του στο λαϊκό τραγούδι.

Τον αποχαιρετούμε με θλίψη.

«Το παιδί της λαϊκής γειτονιάς που κοίταξε πολύ πέρα από αυτήν χωρίς ποτέ να ντραπεί για αυτήν»

Από την άλλη μεριά, η Ρένα Δούρου, στάθηκε στην λαϊκή καταγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη που δεν την έκρυψε ακόμα και όταν έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν το παιδί της λαϊκής γειτονιάς που κοίταξε πολύ πέρα από αυτήν χωρίς ποτέ να ντραπεί γι’ αυτήν.

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«Ο Γιώργος ήταν παιδί λαϊκής γειτονιάς. Με πατέρα εργάτη στα ναυπηγεία του Περάματος. Δούλεψε κι ο ίδιος από μαθητής και στα δεκάξι του ήδη τραγουδούσε τα βράδια. Αυτή την καταγωγή δεν την έκρυψε όταν έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Την πήρε μαζί του. Κι ίσως αυτό είναι ένα κομμάτι του Γιώργου που αδικήθηκε πίσω από την εικόνα του «εκκεντρικού» Μαζωνάκη. Γιατί ήταν βαθιά λαϊκός και ταυτόχρονα είχε μια αχόρταγη περιέργεια για ό,τι υπήρχε έξω από τα όρια του κόσμου όπου γεννήθηκε.



Στις παραστάσεις του η λαϊκή πίστα μπορούσε να συνομιλεί με το θέατρο, τη μόδα, την παγκόσμια τέχνη και τη διανόηση. Πρόσωπα και αναφορές που κανείς δεν περίμενε να συναντήσει σε ένα νυχτερινό κέντρο έμπαιναν στη σκηνογραφία του. Ο ίδιος μπορούσε να φορά Gareth Pugh και Alexander McQueen και, όταν τον ρωτούσαν ποιον άνθρωπο θαυμάζει, να απαντά: τον Σωκράτη. Και για όλα αυτά άκουσε τα εξ αμάξης. Για τα ρούχα του, για τον τρόπο που στεκόταν, για όσα τολμούσε πάνω στη σκηνή, για όσα δεν χωρούσαν στην προκατασκευασμένη εικόνα του «λαϊκού άνδρα τραγουδιστή».



Κι όμως, αυτό ήταν ίσως το πιο λαϊκό πάνω του: δεν ζήτησε άδεια για να είναι αυτό που ήταν.

Κρατάω και κάποιες φωτογραφίες μας. Θα μείνουν εκεί που ανήκουν, στο προσωπικό μου αρχείο.

Όπως προσωπικές θα μείνουν και κάποιες στιγμές. Από εκείνες που δεν χρειάζεται να τις αφηγηθείς για να θυμάσαι ποιος στάθηκε δίπλα σου όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα.

Σήμερα θέλω να κρατήσω αυτόν τον Γιώργο. Το παιδί της λαϊκής γειτονιάς που κοίταξε πολύ πέρα από αυτήν χωρίς ποτέ να ντραπεί γι’ αυτήν. Τον άνθρωπο που άκουσε πολλά, τόλμησε περισσότερα και επέμεινε μέχρι τέλους να ανήκει στον εαυτό του. Γεια σου Μαζώ…

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