Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στον απόηχο του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι δύο γνωστοί τραγουδιστές ανακοίνωσαν την αναβολή των προγραμματισμένων συναυλιών τους, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη τους για την απώλεια του συναδέλφου τους.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανακοίνωσε ότι η συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Advertisement

Advertisement

Ο τραγουδιστής αποχαιρέτησε αρχικά τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία, και στη συνέχεια ενημέρωσε το κοινό για την αλλαγή της ημερομηνίας.

«Με βαριά καρδιά σας ενημερώνω πως η αυριανή μου συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αναβάλλεται, για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο αιφνίδιος χαμός του αγαπημένου μου φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη, μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση, γνωρίζοντας πόσο περιμένατε αυτή τη βραδιά. Τα εισιτήρια σας παραμένουν έγκυρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αναβάλλεται και η συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στη Λάρισα

Την ίδια ώρα, την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του στη Λάρισα ανακοίνωσε και ο Θοδωρής Φέρρης.

Η συναυλία, με την οποία θα ολοκληρωνόταν η φετινή sold out καλοκαιρινή περιοδεία του, ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στην AEL FC Arena και μεταφέρεται για τις 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο.

Σε μήνυμά του στα social media, ο τραγουδιστής ανέφερε:

*«Φίλοι μου καλοί, η προγραμματισμένη συναυλία μας αύριο 10/9 στην Λάρισα, δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Advertisement

Η συναυλία θα διεξαχθεί στις 24/9 στην ίδια τοποθεσία (AEL FC Arena).

Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.

Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο…»*

Advertisement