Αναβολή για τις 23 Οκτωβρίου 2026 πήρε η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022 στην περιοχή του Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της δίκης στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σημειώθηκε ένταση όταν ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί προς υποστήριξη των κατηγορούμενων δέχτηκε επίθεση από άλλη ομάδα ατόμων που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, πετώντας ξύλα και καρέκλες.

Αστυνομικοί διμοιριών ΜΑΤ, που βρίσκονταν στο σημείο, έκαναν χρήση χημικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις.

Προσερχόμενος στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, όπου θα ξεκινούσε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο η δίκη, από μηδενική βάση για τους περισσότερους εκ των δώδεκα καταδικασθέντων για την υπόθεση, ο Αριστείδης Καμπανός έκανε δηλώσεις, με αφορμή τα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια.

” Συνεχίζουν να υπάρχουν ορισμένοι, ανεγκέφαλους θα τους χαρακτηρίσω, οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία και έξω από τα δικαστήρια. Nα αποδοθεί δικαιοσύνη για ένα ειδεχθές έγκλημα που έγινε στον Άλκη. Αυτό. Τίποτα περισσότερο και τίποτε λιγότερο”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγική μητέρα Μελίνα Κακουλίδου, σχολίασε:” Εγώ περνάω τα ισόβια. Οι μανάδες αυτών των παιδιών τους βλέπουν στο δικαστήριο”, ενώ ζήτησε από τη δικαιοσύνη τα ισόβια να είναι ισόβια. Aναφορικά με τα επεισόδια και τη συγκέντρωση οπαδών σε ένδειξη συμπαράστασης στους κατηγορούμενους, είπε ότι δεν φταίει μόνο η Πολιτεία, αλλά φταίνε και οι οικογένειες.”

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε φτάσει και η αστυνομική κλούβα με τους κατηγορούμενους. Από τους 12 που καταδικάστηκαν πρωτόδικα. μετήχθησαν πέντε από τις φυλακές.