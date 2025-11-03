Επίθεση οπαδών σημειώθηκε στην είσοδο των δικαστηρίων στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάζεται σήμερα η δίκη για τη στυγερή δολοφονία του Άλκη Καμπανού, κατά άλλων οπαδών που είχαν συγκεντρωθεί για να συμπαρασταθούν στους κατηγορουμένους.

Ειδικότερα, στην είσοδο των δικαστηρίων, όπου είχε συγκεντρωθεί μια μικρή ομάδα οπαδών σε ένδειξη συμπαράστασης στους καταδικασθέντες για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ξαφνικά, μια άλλη ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, τούς επιτέθηκαν πετώντας ξύλα και καρέκλες. Αμεσα αντέδρασαν οι αστυνομικοί της των διμοιριών των ΜΑΤ και απώθησαν τους επιτιθέμενους κάνοντας και χρήση δακρυγόνων.

Αυτή την ώρα είναι ήρεμη η κατάσταση.

Σημειώνεται, ότι, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα ένοχους τους 12 κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού (7 για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και 5 για συνέργεια σε ανθρωποκτονία).

Η έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης ασκήθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκο Καλλίδη, θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση για τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη.