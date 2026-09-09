Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης σε ιδιωτικό ιατρείο, όπου είχε μεταβεί για να υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια εξωσωματική ιατρική μέθοδο διαχωρισμού του πλάσματος από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος για θεραπευτικούς σκοπούς.

Η διαδικασία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νευρολογικών, αιματολογικών, νεφρολογικών και αυτοάνοσων παθήσεων, απομακρύνοντας παθολογικές ουσίες από τον οργανισμό.

Παρά τον γενικά ασφαλή χαρακτήρα της, η μέθοδος ενέχει πιθανούς κινδύνους, όπως διαταραχές της αρτηριακής πίεσης, αλλεργικές αντιδράσεις και ηλεκτρολυτικές ανισορροπίες.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, είχε μεταβεί προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Η πλασμαφαίρεση, γνωστή και ως θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (therapeutic plasma exchange – TPE), είναι μια εξωσωματική ιατρική διαδικασία κατά την οποία το αίμα περνά από ειδικό μηχάνημα και το πλάσμα διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος. Το πλάσμα στη συνέχεια αφαιρείται και τα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με κατάλληλο υγρό αντικατάστασης.

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Γιατί γίνεται

Στόχος της διαδικασίας είναι να απομακρυνθούν από το αίμα συγκεκριμένες παθολογικές ουσίες, όπως αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα ή άλλες πρωτεΐνες που μπορεί να συμμετέχουν στην εκδήλωση μιας ασθένειας. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια γενική διαδικασία «καθαρισμού» του αίματος, αλλά για θεραπεία που χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις.

Η Αμερικανική Εταιρεία Αφαίρεσης (American Society for Apheresis – ASFA) έχει καταγράψει και αξιολογήσει τη χρήση της θεραπευτικής αφαίρεσης σε πολλές παθήσεις. Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε ορισμένες νευρολογικές, αιματολογικές, νεφρολογικές και αυτοάνοσες παθήσεις, ανάλογα με την περίπτωση και τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.

Πώς πραγματοποιείται

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το αίμα απομακρύνεται προσωρινά από τον οργανισμό μέσω αγγειακής πρόσβασης και οδηγείται στο μηχάνημα αφαίρεσης. Εκεί διαχωρίζεται το πλάσμα από τα κύτταρα του αίματος, όπως τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια.

Η clevelandclinic επισημαίνει ότι το πλάσμα που αφαιρείται αντικαθίσταται, ανάλογα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο, κυρίως με αλβουμίνη ή πλάσμα από δότη, και τα υπόλοιπα συστατικά επιστρέφουν στον ασθενή. Μια συνεδρία μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες και, ανάλογα με την πάθηση, μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μία συνεδρίες.

Υπάρχουν κίνδυνοι;

Η πλασμαφαίρεση θεωρείται γενικά ασφαλής όταν πραγματοποιείται με την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση. Ωστόσο όπως κάθε ιατρική διαδικασία, έτσι και η πλασμαφαίρεση μπορεί να συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πτώση της αρτηριακής πίεσης, διαταραχές του ασβεστίου και άλλων ηλεκτρολυτών, αλλεργικές αντιδράσεις και διαταραχές της πήξης, ενώ υπάρχουν και κίνδυνοι που σχετίζονται με την αγγειακή πρόσβαση.



Η clevelandclinic αναφέρει επίσης ως πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες το αίσθημα μουδιάσματος ή μυρμηγκιάσματος, τη ναυτία, τη ζάλη και το αίσθημα κρύου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

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Το γεγονός ότι ένας ασθενής υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση δεν αρκεί από μόνο του για να προσδιοριστεί η πάθηση που αντιμετωπίζει, καθώς η διαδικασία χρησιμοποιείται για πολλές διαφορετικές ιατρικές καταστάσεις.

Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και δεν μπορεί ακόμη να εξαχθεί συμπέρασμα για την κατάσταση της υγείας του ή για οποιαδήποτε σχέση της θεραπείας με τον θάνατό του χωρίς τα επίσημα ιατρικά στοιχεία.

Με πληροφορίες από American Society for Apheresis – ASFA,pmc.ncbi.nlm.nih.gov,clevelandclinic

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