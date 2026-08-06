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Τραγική εξέλιξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 6 Αυγούστου στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Αίγιο, με την εμπλοκή αστικού λεωφορείου.

Λίγο πριν τις 7 μ.μ., το λεωφορείο κατέβαινε την οδό όταν ο οδηγός, Γ.Μ., 51 ετών, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το λεωφορείο ανέβηκε στο αριστερό πεζοδρόμιο, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς ήταν άδειο, χωρίς επιβαίνοντες.

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Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προσπαθούν να επαναφέρουν τον οδηγό. Ωστόσο, ο 51χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών, κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης και αρχικά δεν υπήρχε εικόνα για τη σοβαρότητα της κατάστασης του οδηγού.

Πηγή: protionline.gr