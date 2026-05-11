Η Μπόνι Τάιλερ χρειάστηκε να υποβληθεί σε «καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μετά από καρδιακή ανακοπή», όταν οι γιατροί προσπάθησαν να την βγάλουν από το τεχνητό κώμα σε νοσοκομείο του Αλγκάρβε, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία.

Η 74χρονη Ουαλή τραγουδίστρια, γνωστή για το “Total Eclipse of the Heart”, υπέστη την τρομακτική αυτή αναποδιά στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μετά από μια χειρουργική επέμβαση που της έσωσε τη ζωή λόγω ρήξης σκωληκοειδούς.

Θα παραμείνει τώρα σε τεχνητό κώμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου του Φάρο, έως ότου οι γιατροί καταφέρουν να ελέγξουν τη «σοβαρή λοίμωξη» με την οποία παλεύει, η οποία προκλήθηκε από διάτρηση του εντέρου.

Υπάρχει, τουλάχιστον, κάποιος λόγος για αισιοδοξία. Ο μακροχρόνιος φίλος της, Λιμπέρτο Μεάλια, δήλωσε ότι οι γιατροί είναι «αισιόδοξοι» ότι θα αναρρώσει πλήρως, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη της κατάστασης.

Έχουν πλέον γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς η Μπόνι κατέληξε σε αυτή την κατάσταση.

Ο Μεάλια, ο οποίος γνώρισε την τραγουδίστρια για πρώτη φορά τη δεκαετία του ’80, όταν άνοιξε ένα γνωστό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Αλμπουφέιρα, εξήγησε ότι η δοκιμασία της ξεκίνησε πάνω στη σκηνή.

«Άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Λονδίνο και πήγε σε γιατρό για εξετάσεις, αλλά δεν εντόπισαν τίποτα», είπε.

«Αποφάσισε να ταξιδέψει στο Αλγκάρβε, όπου άρχισε να αισθάνεται έντονο κοιλιακό άλγος. Δύο ημέρες αργότερα, πήγε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, το οποίο την μετέφερε επειγόντως στο νοσοκομείο του Φάρο, καθώς η σκωληκοειδής της είχε σπάσει και χρειαζόταν επείγουσα χειρουργική επέμβαση.»

Ένας εκπρόσωπος της τραγουδίστριας επιβεβαίωσε αργά την περασμένη Πέμπτη ότι η Μπόνι είχε τεθεί σε κώμα για να «βοηθηθεί η ανάρρωσή της».

— Page Six (@PageSix) May 11, 2026

Την προηγούμενη μέρα, όταν έγινε γνωστή η είδηση της νοσηλείας της, οι εκπρόσωποι της δήλωσαν: «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι εισήχθη στο νοσοκομείο του Φάρο, στην Πορτογαλία, όπου έχει το σπίτι της, για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει. Γνωρίζουμε ότι όλη η οικογένειά της, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχούν για αυτή την είδηση και θα της εύχονται πλήρη και γρήγορη ανάρρωση».

Η Μπόνι, η οποία έχει κατακτήσει πολλές θέσεις στο Top Ten κατά τη διάρκεια της καριέρας της και εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στην Eurovision το 2013, πιστεύεται ότι ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στις 30 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της ήταν «σταθερή» σε μονάδα ενδιάμεσης φροντίδας, προτού επιδεινωθεί.

Οι εκπρόσωποί της δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τις αναφορές για καρδιακή ανακοπή.

Η καρδιακή ανακοπή είναι μια ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία η καρδιά σταματά ξαφνικά να αντλεί αίμα, διακόπτοντας την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο και στο σώμα.

Προκαλεί άμεση κατάρρευση και η άμεση καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR) σε συνδυασμό με τη χρήση απινιδωτή, εάν υπάρχει κάποιος κοντά, είναι απαραίτητη για να δοθεί στο άτομο οποιαδήποτε πιθανότητα επιβίωσης.

