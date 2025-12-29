Ένας 55χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) σε κεντρικό δρόμο της Νεάπολης στην Θεσσαλονίκη, ενώ κατευθυνόταν σε φαρμακείο για να αγοράσει φάρμακα για την μητέρα του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 55χρονος βρισκόταν μαζί με έναν φίλο του καθώς πήγαινε προς το φαρμακείο, όταν ξαφνικά κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση για την διάσωσή του.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου. «Στο σημείο εφαρμόστηκαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Ο ασθενής διασωληνώθηκε επί τόπου», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ-2 Θεσσαλονίκης.

«Οι προσπάθειες αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ’ οδόν κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο “Παπανικολάου” για περαιτέρω αντιμετώπιση. Στο περιστατικό επιχείρησαν δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης, ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ», τονίζεται μεταξύ άλλων.

Πηγή: Thestival