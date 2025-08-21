Για περίπου μία ώρα κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες οι διασώστες να επαναφέρουν στη ζωή τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, χωρίς όμως να τα καταφέρουν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας σχετικά με την απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο 59χρονος πολιτικός υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας υπογραμμίζει ότι το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε 21 λεπτά από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε, παρά τη δυσκολία πρόσβασης στην περιοχή. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΚΑΡΠΑ είχε ξεκινήσει ήδη πριν την άφιξη του ασθενοφόρου, από διασώστη του ΕΚΑΒ που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στην περιοχή, καθώς και από έναν γιατρό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.

Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος ήταν Βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 ήταν Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966 και ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.

