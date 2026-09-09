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Να διενεργηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος ζήτησε από τον πρόεδρο του ΙΣΑ, δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας πως οι πληροφορίες δείχνουν πως υπέστη ανακοπή σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης και η άδεια ήταν απλού παθολογικού ιατρείου, όπου δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

Ακολουθεί η πλήρης ανάρτηση:

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«Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών Giorgos Patoulis να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του».

Στα στελέχη της Ασφάλειας προσήλθε, προκειμένου να καταθέσει ο γιατρός, στο ιατρείο του οποίου στο Κολωνάκι φαίνεται πως υπέστη την ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, οι αστυνομικοί κλήθηκαν να διερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου του 54χρονου, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχασε τη ζωή του σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο και όχι στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου μεταφέρθηκε και έγιναν προσπάθειες από τους γιατρούς να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Στην έρευνα βοηθούν και στελέχη από την Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο εάν ο συγκεκριμένος γιατρός είχε την απαιτούμενη άδεια να διενεργεί τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις και εάν εξέθεσε τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη σε κίνδυνο.