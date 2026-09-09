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Σε χειρουργείο για την εξάρθρωση στο πόδι, που διήρκησε περίπου 3,5 ώρες υποβλήθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 21χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότερα στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Η 21χρονη τραυματίας εξήλθε από το χειρουργείο και πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην Ορθοπαιδική κλινική του Νοσοκομείου

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Στη Χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας.

Εξιτήριο έλαβαν το απόγευμα η 50χρονη και η 17χρονη, επίσης ελαφρά τραυματίες , οι οποίες αποχώρησαν από το νοσοκομείο αφού έλαβαν οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς για τη φάση της ανάρρωσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ