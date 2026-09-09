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Στα στελέχη της Ασφάλειας προσήλθε, προκειμένου να καταθέσει ο γιατρός, στο ιατρείο του οποίου στο Κολωνάκι φαίνεται πως υπέστη την ανακοπή καρδιάς ο δημοφιλής τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, οι αστυνομικοί κλήθηκαν να διερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου του 54χρονου, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχασε τη ζωή του σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο και όχι στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου μεταφέρθηκε και έγιναν προσπάθειες από τους γιατρούς να τον επαναφέρουν στη ζωή.

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Στην έρευνα βοηθούν και στελέχη από την Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο εάν ο συγκεκριμένος γιατρός είχε την απαιτούμενη άδεια να διενεργεί τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις και εάν εξέθεσε τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη σε κίνδυνο.