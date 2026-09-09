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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA- ΕΟΔ) θα πραγματοποιήσει το 2027 την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, Αδριανού Γολέμη, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κηρύσσοντας στο Παρίσι την έναρξη των εργασιών της διεθνούς διάσκεψης για το Διάστημα, ξεκίνησε την παρέμβασή του καλώντας πρώτο στο βήμα, μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που ήταν παρόντες, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον Έλληνα πρωθυπουργό να παρουσιάσει στους περίπου 2000 προσκεκλημένους και στους εκπροσώπους περίπου 90 κρατών τον ‘Ελληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη.

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Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Γάλλου προέδρου ο πρωθυπουργός κάλεσε τον Έλληνα αστροναύτη υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μία στιγμή με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και ότι ο Αδριανός Γολέμης είναι ένας έμπειρος επιστήμονας που προέρχεται από μία χώρα η οποία κατά το παρελθόν δεν είχε ιδιαίτερες επιδόσεις στον τομέα αυτό και η οποία σήμερα έχει εκτοξεύσει 18 δορυφόρους στο Διάστημα.

Ο Γολέμης είναι ένας άνθρωπος που δεν πέρασε τη ζωή του μπροστά σε μία οθόνη, επισήμανε εξάλλου ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο Γάλλος πρόεδρος για την απεξάρτηση των νέων ανθρώπων από τα κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες τους.

Η αποστολή θα εκτελεστεί από την εταιρεία Vast, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τη NASA. Ο υφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει την αναχώρηση της PAM-6 το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

«Πριν από μερικά χρόνια, η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Δεν είχαμε διαστημικό πρόγραμμα, ούτε διαστημική στρατηγική. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Φέρνουμε πίσω στη χώρα μας νέους Έλληνες, με εμπειρία στον τομέα του διαστήματος. Σήμερα είμαστε πολύ περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα σταλεί στο διάστημα, στο πλαίσιο της αποστολής της Vast. Το όνομά του είναι Αδριανός Γολέμης» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, καλώντας τον Έλληνα αστροναύτη στη σκηνή.

«Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πολύ ενδιαφέροντα πειράματα που θα διεξάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα αποτελέσει επίσης πηγή έμπνευσης για τα μικρά ελληνόπουλα ώστε να στραφούν προς τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, να ονειρεύονται ξανά και να απομακρυνθούν από τις οθόνες. Έχουμε κοινό ενδιαφέρον με τον Γάλλο Πρόεδρο να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας δεν θα είναι υπερβολικά προσκολλημένα στους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πολύ καλύτερο να ονειρεύονται το διάστημα, να κατασκευάζουν μικροδορυφόρους, όπως κάνουν στο σχολείο.Είμαι σίγουρος ότι ο Αδριανός θα μας κάνει υπερήφανους. Χαίρομαι που βλέπω την ελληνική σημαία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η NASA επιλέγει συνεχώς θεούς της αρχαίας Ελλάδας για τις διαστημικές αποστολές της. Έτσι, μετά τον Απόλλωνα, τώρα είναι η σειρά της Αρτέμιδος. Ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει μετά, όταν αποφασίσουμε να πάμε στον Άρη» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Με την επιφύλαξη της εξέτασης και έγκρισης από το Multilateral Crew Operations Panel (MCOP), ο Αδριανός Γολέμης, ιατρός πτήσεων που εργάζεται για τον ΕΟΔ, θα συμμετάσχει ως ειδικός αποστολής (mission specialist). Οι αποφάσεις του MCOP λαμβάνονται με συναίνεση μεταξύ των εκπροσώπων και των πέντε εταίρων του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού: της NASA, της ESA, της Roscosmos, της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) και της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Εφόσον δοθεί η σχετική έγκριση, ο Αδριανός Γολέμης θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

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Ο Αδριανός Γολέμης προβλέπεται να συμμετάσχει στην αποστολή μαζί με τον αστροναύτη του ΕΟΔ, Thomas Pesquet, ο οποίος έχει οριστεί κυβερνήτης (Commander) της αποστολής Vast, και τον Project Astronaut της ESA Aleš Svoboda, ο οποίος έχει οριστεί χειριστής (Pilot).

Η αποστολή, η οποία καθίσταται δυνατή μέσω της πρωτοβουλίας της NASA για ιδιωτικές αποστολές αστροναυτών, προγραμματίζεται για το 2027. Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί από τη SpaceX με διαστημόπλοιο Dragon, το οποίο θα εκτοξευθεί με πύραυλο Falcon 9.

«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα: μία εθνική φιλοδοξία μετατρέπεται σε μια συγκεκριμένη αποστολή επανδρωμένης διαστημικής πτήσης», υπογράμμισε ο Γιόζεφ Ασμπάχερ, γενικός διευθυντής της ESA. «Ωστόσο, πρόκειται για κάτι περισσότερο από μία μόνο πτήση. Η αυξημένη επένδυση της Ελλάδας ενισχύει τον διαστημικό της τομέα και δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για μία νέα γενιά επιστημόνων και μηχανικών. Η ESA είναι υπερήφανη που συμβάλλει στη μετατροπή της φιλοδοξίας σε ευρωπαϊκή ικανότητα – και τώρα σε μία πορεία προς το Διάστημα», συμπληρώνει.

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«Η αποστολή αυτή είναι το αποτέλεσμα μίας συνεπούς εθνικής προσπάθειας που η Ελλάδα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μέσω της Εθνικής Διαστημικής Στρατηγικής της, σημαντικών επενδύσεων σε διαστημικά προγράμματα και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, καθώς και της κινητοποίησης της ελληνικής βιομηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας. Η συνεργασία μας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τη Vast φέρνει αυτή την προσπάθεια σε ένα ιστορικό νέο ορόσημο, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη ελληνική επανδρωμένη διαστημική πτήση και αποδεικνύοντας τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω ισχυρών διεθνών συνεργασιών. Η αποστολή θα δημιουργήσει επίσης σημαντικές ευκαιρίες για ελληνικά επιστημονικά πειράματα και επιδείξεις τεχνολογιών σε τομείς όπως η ιατρική, η ανθρώπινη φυσιολογία, ο αγροδιατροφικός τομέας, τα υλικά και οι αισθητήρες. Πάνω απ’ όλα, θέλουμε αυτή η αποστολή να εμπνεύσει μία νέα γενιά Ελλήνων μαθητών και φοιτητών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στις επιστήμες, την τεχνολογία και τη μηχανική», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο Αδριανός Γολέμης συμμετείχε ήδη σε ορισμένες ενότητες της εκπαίδευσης της Εφεδρείας Αστροναυτών (Astronaut Reserve Training), η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος, και πλέον έχει οριστεί επίσημα ως Project Astronaut του ΕΟΔ. Τώρα εισέρχεται σε μία νέα φάση της πορείας του και θα ξεκινήσει ειδική εκπαίδευση για την αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τους επόμενους μήνες θα συμμετάσχει σε μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα προετοιμαστεί για τις διάφορες φάσεις της αποστολής – από την εκτόξευση έως την επιστροφή στη Γη.

Ένα από τα πρώτα βήματα αυτής της νέας φάσης προετοιμασίας θα φέρει τον Αδριανό Γολέμη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Εκεί θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης με ομάδες της Vast, της SpaceX και της NASA. Η SpaceX θα παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τον πύραυλο Falcon 9 και το διαστημόπλοιο Dragon, εκπαίδευση ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ασκήσεις με τη διαστημική στολή και διαδικασίες εισόδου και εξόδου από το διαστημόπλοιο, καθώς και μερικές και πλήρεις προσομοιώσεις.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ