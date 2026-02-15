Ο Δρ. Αδριανός Γολέμης έγινε πρόσφατα ο πρώτος Έλληνας που εντάσσεται επίσημα σε πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), γράφοντας ένα κρίκο στην εξελισσόμενη σχέση της Ελλάδας με την ευρωπαϊκή διαστημική κοινότητα. Εκτός όμως από το ιστορικό αυτό βήμα, υπάρχουν και άλλες ελληνικές συμμετοχές και πρωτοβουλίες στη διαστημική έρευνα και εκπαίδευση.

Ο πρώτος Έλληνας στο ESA Astronaut Training Programme

Ο Δρ. Αδριανός Γολέμης, καταγόμενος από τη Λάρισα και ιατρός με πολυετή εμπειρία σε αποστολές απομόνωσης και ιατρική της ανθρώπινης επιβίωσης, ξεκίνησε επίσημα το 2026 την εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία της Γερμανίας. Η συμμετοχή του αποτελεί ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, καθώς είναι ο πρώτος Έλληνας που επιλέχθηκε για το πρόγραμμα αυτό ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφίους από όλη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει απαιτητικά μαθήματα αεροδιαστημικής, λειτουργιών του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, ρομποτικής και πρακτικών προσομοιώσεων, με στόχο την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα των μελλοντικών αστροναυτών.

Ο Δρ. Γολέμης, πέρα από την εκπαίδευση, έχει ήδη διακριθεί ως ιατρός αστροναυτών στην ESA, έχοντας συνεργαστεί με ευρωπαϊκά πληρώματα για την παρακολούθηση της υγείας τους κατά τη διάρκεια αποστολών.

Άλλες ελληνικές παρουσίες στο ESA και στον διαστημικό χώρο

Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μόνο ένας Έλληνας έχει επιλεχθεί επίσημα για εκπαίδευση αστροναύτη από την ESA, υπάρχουν και άλλες σημαντικές ελληνικές συμμετοχές και σχέσεις με τον οργανισμό, όπως δείχνουν πρόσφατες πληροφορίες και στοιχεία:

Εκπαιδευτικές προσομοιώσεις με ελληνική συμμετοχή: Ένας ακόμα Έλληνας, ο Αύγουστος Πανταζίδης, συμμετείχε στο παρελθόν σε προσομοίωση αποστολής στη Σελήνη (EMMIHS IV), σε συνεργασία με το ESA μέσω του International Lunar Exploration Working Group (ILEWG).

Εκπαιδευτής στο ESA Astronaut Centre: Σύμφωνα με δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, ο Λευτέρης Καραγιάννης παρουσιάζεται ως Έλληνας εκπαιδευτής αστροναυτών στο ESA στην Κολωνία — στοιχεία που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπαιδευτικά και διαστημικά προγράμματα στην Ελλάδα: Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε εκπαιδευτικές δράσεις με το ESA μέσω του ESERO Greece, ενός γραφείου που ενισχύει τη διδασκαλία STEM στα σχολεία και προσφέρει προσομοιώσεις και προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση αστροναυτών και επιστημόνων.

Ελληνικές αιτήσεις σε επιλογές αστροναυτών: Σε προηγούμενους κύκλους αξιολόγησης της ESA (π.χ. το 2021), δεκάδες Έλληνες υπέβαλαν αιτήσεις και αρκετοί πέρασαν στα επόμενα στάδια επιλογής, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του αστροναύτη.

Η Ελλάδα και η ESA — μια σχέση που δυναμώνει

H Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος από το 2005 και συμμετέχει ενεργά σε πλήθος προγραμμάτων και έργων, από δορυφορικές αποστολές έως εκπαιδευτικές δράσεις και καινοτόμες έρευνες στον χώρο του διαστήματος.

Συμπέρασμα

Η επιλογή του Δρ. Αδριανού Γολέμη για εκπαίδευση αστροναύτη είναι μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας. Παράλληλα, η ελληνική παρουσία στην ESA δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό: υπάρχουν Έλληνες που συμμετέχουν σε διαστημικά εκπαιδευτικά έργα, σε προσομοιώσεις αποστολών, ακόμα και πιθανές θέσεις εκπαιδευτών εντός του οργανισμού, ενώ πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες ενδιαφέρονται και συμμετέχουν σε διαστημικές επιλογές σε επίπεδο Ευρώπης.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου:

«Η ένταξη του Δρ. Αδριανού Γολέμη στο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας. Είναι μια επιτυχία που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού και τη δυνατότητα της Ελλάδας να βρίσκεται στην αιχμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η Ελλάδα σήμερα δεν παρακολουθεί απλώς τη διαστημική πρόοδο. Συμμετέχει ενεργά και επενδύει στρατηγικά σε έναν τομέα που διαμορφώνει το μέλλον της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ως Κυβέρνηση, ενισχύουμε ουσιαστικά την παρουσία της χώρας μας στην ESA, με την εθνική συμμετοχή να ξεπερνά πλέον τα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία. Παράλληλα, αξιοποιούμε πόρους περίπου 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργεί νέες δυνατότητες για την οικονομία, την έρευνα και τις ελληνικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας».

