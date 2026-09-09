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Πληθαίνουν οι φωνές από στελέχη του χώρου της ΑΙ που προειδοποιούν ότι τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα: Με φόντο την αποχώρηση του Τζέικομπ Κόξον από την Anthropic, ένας άλλος ερευνητής της εταιρείας ο Έβαν Χιούμπιντζερ προειδοποίησε ότι η ΑΙ εξελίσσεται τόσο γρήγορα που θεωρεί ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% πως θα μπορούσε να «σκοτώσει όλους τους ανθρώπους» εντός της επόμενης δεκαετίας.

Σχολιάζοντας ανάρτηση του Κόξον όπου έγραφε ότι «Οι άνθρωποι που κατασκευάζουν ΑΙ πραγματικά πιστεύουν ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους ως το τέλος της δεκαετίας. Αυτό δεν είναι κόλπο μάρκετινγκ. Αν μη τι άλλο, πολλά στελέχη και ερευνητές φροντίζουν οι δηλώσεις τους στον Τύπο να ακούγονται λογικές, μα ακούω τα ίδια άτομα να εκφράζουν κατ’ιδίαν φόβο. Καμία άλλη δραστηριότητα δεν συνιστά κίνδυνο τέτοιου επιπέδου».

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Ο Χιούμπιντζερ έγραψε σχετικά «ο Τζέικομπ έχει δίκιο εδώ- πραγματικά πιστεύουμε ειλικρινά ότι η ΑΙ θα μπορούσε να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους! Προσωπικά πιστεύω ότι η πιθανότητα είναι πάνω από 10% εντός της επόμενης δεκαετίας. Πιστεύω ότι η Anthropic προσπαθεί το καλύτερο, μα δεν έχουμε ακόμα σχέδια να επιλύσουμε το θέμα της ευθυγράμμισης για την υπερνοημοσύνη (superintelligence) και ξεκάθαρα δεν είμαστε στον δρόμο για να το κάνουμε».

Στη συνέχεια προσθέτει πως «νομίζω ότι ο κίνδυνος από τα παρόντα μοντέλα είναι χαμηλός. Αυτό που με ανησυχεί είναι η υπερνοημοσύνη να αναδυθεί από την αναδρομική αυτοβελτίωση, όπως έχουμε πει συμβαίνει ταχύτερα από ό,τι νομίζαμε».

Υπογραμμίζεται ότι ο Κόξον, που έχει περάσει και από την OpenAI (ChatGPT) έχει υποστηρίξει πως «καμία από τις δύο εταιρείες δεν ενεργεί υπεύθυνα. Κάνουν κούρσα κατευθείαν προς την αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη και τζογάρουν με τις ζωές μας».