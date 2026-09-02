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Το διαστημόπλοιο θα μεταφέρει φορτίο ενός κιλού με συνολικό βάρος έως 200 κιλά, χρησιμοποιώντας πιθανότατα συστήματα ηλεκτρικής προώθησης για το ταξίδι.

Η αποστολή στοχεύει στην πραγματοποίηση ενός πρώτου βήματος για τα διαστρικά ταξίδια, με εκτιμώμενο κόστος που θα παραμείνει χαμηλότερο των 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν στελέχη με εμπειρία στον διαστημικό τομέα, επιδιώκοντας να εμπνεύσουν μελλοντικές γενιές και να εξετάσουν το Παράδοξο του Φέρμι.

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Μία φιλόδοξη διαστημική αποστολή με προορισμό το Άλφα του Κενταύρου, διάρκειας 80.000 ετών, προτείνει μια μη κερδοσκοπική οργάνωση.

Η Fermi Explorer Mission ανακοίνωσε το σχέδιό της για αποστολή μικρού ρομποτικού σκάφους στο Άλφα του Κενταύρου ως το 2029. «Ελπίζουμε να είμαστε τόσο οι πρώτοι που θα φύγουν και οι τελευταίοι που θα φτάσουν στο Άλφα του Κενταύρου» είπε ο Φίλιπ Τζόνστον, συνιδρυτής και πρόεδρος του Fermi Explorer Mission. Ουδείς από εμάς θα είναι εδώ όταν τελειώσει αυτό το ταξίδι, και αυτό είναι το νόημα. Έχει να κάνει με το να κάνουμε το πρώτο επιτεύξιμο βήμα και να εμπνεύσουμε μελλοντικές γενιές να συνεχίσουν να πιέζουν πέρα από τα ώρα που κληρονομήσαμε».

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Ο Τζόνστον είναι επίσης συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Starcloud, μιας εταιρείας που σχεδιάζει να λειτουργεί data centers στο Διάστημα. Άρχισε το Fermi Explorer Mission με τους Έζρα Φέιλντεν και Άντι Όλντεαν. Ο Γκάρετ Τζέιμισον, πρώην αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, ηγείται της καθημερινής εκτέλεσης του προγράμματος. Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στο εγχείρημα είναι κάποια μεγάλα ονόματα του χώρου των διαστημικών αποστολών, περιλαμβανομένου του Ρομπ Μάγιερσον, πρώην προέδρου της Blue Origin, και του Ματ Γκίαλιχ, συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της AstroForge, που έχει ως αντικείμενο τις εξορύξεις σε αστεροειδείς.

Το Fermi Explorer είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο όμως βρίσκεται μέσα στη σφαίρα του εφικτού, σύμφωνα με τον Τζόνστον και τους συναδέλφους του: Επιδιώκουν την εκτόξευση διαστημοπλοίου στο Άλφα του Κενταύρου, σε απόσταση 4,4 ετών φωτός, ως το 2029. Θα πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα σκάφος μπαίνει στη συγκεκριμένη πορεία: Τα Voyager 1 και Voyager 2 της NASA βρίσκονται ήδη στο διαστρικό Διάστημα, μα δεν κινούνται προς κάποιο συγκεκριμένο άστρο.

Το διαστημόπλοιο θα έχει φορτίο μόλις ενός κιλού, και το κόστος της αποστολής θα είναι μικρότερο των 15 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την ομάδα. «Η αποστολή έχει σκοπό να καταστήσει αληθινή την ιδέα του διαστρικού ταξιδιού, και να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να έρθουν αντιμέτωποι με ένα από τα μεγαλύτερα αναπάντητα ερωτήματα όταν κοιτάμε πέρα από τον πλανήτη μας: “Πού είναι όλοι;” (το Παράδοξο του Φέρμι)» όπως ανέφερε μέσω Χ η ομάδα του Fermi Explorer.

Το συνολικό βάρος του σκάφους θα είναι 100-200 κιλά, και μάλλον θα έχει ηλεκτρική προώθηση. Οι περαιτέρω λεπτομέρειες αναμένεται να οριστικοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από Space.com