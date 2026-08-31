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Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ενισχύεται με τη συμμετοχή του Δημήτρη Ουγγαρέζου και της Νόρας Καούρη, επιδιώκοντας αυξημένη ζωντάνια στο τηλεοπτικό πλατό.

Παράλληλα, η Σίσσυ Χρηστίδου προετοιμάζεται για τον ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης, έχοντας ως πιθανό συνεργάτη τον Ανδρέα Μικρούτσικο σε ρόλο σχολιαστή.

Η Ζήνα Κουτσελίνη μετακινείται επίσης στην πρωινή ζώνη, στοχεύοντας σε μια σημαντική τηλεοπτική ανατροπή για τη νέα σεζόν.

Η ηθοποιός Ντέμι Μουρ επέλεξε για άλλη μια φορά την Ελλάδα και συγκεκριμένα το Ιόνιο για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

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Μπορεί το infotainment -μιας και φέτος δεν θα υπάρχει καμία καθαρόαιμη ψυχαγωγική εκπομπή στην πρωινή ζώνη- να επιστρέφει με καθυστέρηση στην ιδιωτική τηλεόραση (21/9), οι περισσότερες ομάδες των εκπομπών ξεκίνησαν ήδη να εργάζονται από αυτή τη Δευτέρα, σε χαλαρούς ρυθμούς.

Πρώτη μέρα στο γραφείο και για την ομάδα του Γιώργου Λιάγκα, όπως αποκάλυψε σε insta-story του o Τάσος Τεργιάκης και αυτό που όλοι περιμένουν είναι η τηλεοπτική συνύπαρξη του τελευταίου με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο καθώς το παρελθόν τους ήταν λίγο… τρικυμιώδες- ενδεικτικό είναι το παρακάτω βίντεο:

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Ο μόνο κερδισμένος από αυτό είναι σίγουρα ο Γιώργος Λιάγκας, αφού θα υπάρχει σίγουρα μια μεγαλύτερη… ζωντάνια στο πλατό του, ενώ τις ισορροπίες θα επηρεάσει σίγουρα και η νέα, όμορφη και αποφασισμένη Νόρα Καούρη που θα διεκδικήσει και εκείνη τον δικό της χώρο και χρόνο στην εκπομπή.

«Δυστυχώς» για το κοινό, η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της, που θα βρίσκονται πλέον απέναντί τους στην πρωινή ζώνη, δεν θα μπορούν να αξιοποιήσουν φέτος τη χρόνια «κόντρα» τους με τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ και η Ζήνα Κουτσελίνη που έδινε «τροφή» σε όλες τις πρωινές εκπομπές, φέτος θα παίζει απέναντί τους, σκοπεύοντας να κάνει την ανατροπή στην πρωινή ζώνη.

Καθώς ετοιμάζεται για το μεγάλο της στοίχημα στην πρωινή ζώνη, η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τα 13α γενέθλια της γιου της, Μιχαήλ.

Η Σίσσυ Χρηστίδου όμως αναμένεται να έχει ένα όπλο στη φαρέτρα της: Τον Ανδρέα Μικρούτσικο, σε ρόλο σχολιαστή- αν και καμία πλευρά δεν το επιβεβαιώνει ακόμα, ο παρουσιαστής αναμένεται να δίνει το παρών στην εκπομπή όποτε κρίνεται απαραίτητο σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο την επικαιρότητα.

Με πολυτελή θαλαμηγό στο Ιόνιο έκανε για άλλη μια χρονιά διακοπές η Ντέμι Μουρ, αμέσως μετά τον γάμο της κόρης της Ταλούλα, που έχει αποκτήσει με τον Μπρους Γουίλις. Η 63χρονη σταρ συνδέεται με στενή φιλία με την οικογένεια Στέγγου και η Ελλάδα αποτελεί πλέον αγαπημένο της προορισμό. Η Μουρ έκανε μάλιστα τα ψώνια της στα μαγαζιά του Φισκάρδου και δεν αρνήθηκε να βγάλει selfies με όσους την πλησίασαν:

Και ένα… εύκολο κουίζ δανεισμένο από τις «Τυπολογίες»: Ο άλλος παρουσιαστής που θεωρούσε πως είναι σίγουρος στην ΕΡΤ μετά την αποστολή της επιστολής από τη Νάξο, βρέθηκε εκτός. Όλα αυτά, διότι, διάφοροι από την περιφέρεια φιλοξενώντας δημοσιογράφους δωρεάν, μπορούν να επηρεάζουν καταστάσεις. Και ένας άνθρωπος με αυτό τον αισχρό τρόπο, θα μείνει εκτός εργασίας! Αθλιότητα.

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