Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μπορεί ο Ιούλιος να ήταν αφιερωμένος κυρίως στους γιους του, ο Γιώργος Λιάγκας όμως δεν είχε κρύψει στους οικείους του ότι τον Αύγουστο θα έκανε μια ολιγοήμερη απόδραση στο εξωτερικό με την αγαπημένη του, Μαρία Αντωνά. Το ζευγάρι, μετά από μια ολιγοήμερη απόδραση στη Μύκονο, επέστρεψε στην Αθήνα και το μεσημέρι της Παρασκευής αναχώρησε αεροπορικώς με τελικό προορισμό τις Σεϋχέλλες.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, επιλέγουν για τις διακοπές τους έναν εξωτικό προορισμό, καθώς το Πάσχα του 2025 είχαν ταξιδέψει μαζί στις Μαλδίβες, όπου είχαν γιορτάσει την πρώτη επέτειο της σχέσης τους.

Advertisement

Advertisement

Φίλοι του ζευγαριού αναφέρουν πως «ζουν σαν παντρεμένοι» και πως όσο περνάει ο καιρός «ο έρωτάς τους γίνεται πιο δυνατός», αφήνοντας ανοιχτά τα ενδεχόμενα επισημοποίησης της σχέσης τους.

Λίγο πριν από την αναχώρησή τους, η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε ότι θα έφευγε ταξίδι χωρίς να αποκαλύπτει τον προορισμό.

Γιώργος Λιάγκας: Έτοιμος για την πιο σκληρή μάχη στην πρωινή ζώνη

Μπορεί τη φετινή σεζόν να κινδύνευσε να μείνει εκτός ΑΝΤ1, κατάφερε όμως να βγει κερδισμένος από τις διαπραγματεύσεις του με την ηγεσία του σταθμού και να ανανεώσει το συμβόλαιό του για δύο χρόνια ακόμα.

Αν και δεν έχει βγει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση για την ομάδα που θα τον πλαισιώσει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί του στο «Πρωινό» θα είναι ξανά μετά από χρόνια ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Τάσος Τεργιάκης, η Φωτεινή Πετρογιάννη και η Νόρα Καούρη, που μέχρι πέρσι εμφανιζόταν στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία θα βρίσκεται φέτος απέναντί του από τη συχνότητα του MEGA.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα «υποδεχτεί» στον ΑΝΤ1 και την πρώην σύζυγό του, Φαίη Σκορδά, η οποία, αν όλα πάνε καλά, θα βρεθεί απέναντι από τη Ναταλία Γερμανού στη μεσημερινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.