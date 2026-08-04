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Στη Μύκονο απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, λίγο πριν επιστρέψουν στην καθημερινότητα και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι περνά στιγμές ξεκούρασης στο νησί, συνδυάζοντας τις βουτιές και τη χαλάρωση με βραδινές εξόδους και συναντήσεις με αγαπημένους φίλους.

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Το βράδυ της Δευτέρας (03.08.2026), ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά βρέθηκαν σε εστιατόριο της Μυκόνου. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία από τη βραδιά, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί μπροστά από την πισίνα του εστιατορίου.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες δεν κρύβουν τη σχέση τους, φαίνεται να διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο. Συχνά επιλέγουν να περνούν χρόνο μαζί, είτε στην Αθήνα είτε σε αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς, απολαμβάνοντας κοινές στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.