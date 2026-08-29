Στη διάσωση ενός εννιάχρονου παιδιού και μάλιστα δύο φορές προχώρησαν δύο διαφορετικοί άνθρωποι μετά από πτώση του στο λιμάνι του Νυδρίου, στη Λευκάδα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο ανήλικος επέβαινε σε ακινητοποιημένο όχημα εντός του λιμανιού μαζί με τον κηδεμόνα του και ένα ακόμη άτομο, όταν εξήλθε αιφνιδίως από αυτό και βρέθηκε στη θάλασσα.
Αμεσα, η Λιμενική Αρχή έδωσε εντολή στα επιβατηγά-τουριστικά (Ε/Γ-Τ/Ρ) πλοία που επρόκειτο να καταπλεύσουν στην περιοχή να διακόψουν προσωρινά την προσέγγισή τους.
Μέλος του πληρώματος του Ε/Γ-Τ/Ρ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» Ν.Λ. 03, το οποίο ήταν προσδεδεμένο σε παρακείμενο σημείο, βούτηξε στη θάλασσα και ανέσυρε τον 9χρονο στην ξηρά, καλά στην υγεία του.
Στη συνέχεια, ο ανήλικος διέφυγε της προσοχής των παρευρισκομένων και βούτηξε εκ νέου στη θάλασσα, από όπου ανασύρθηκε σώος από έτερο ιδιώτη και παραδόθηκε στους οικείους του.
Ο 9χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας για προληπτικές εξετάσεις. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας.
Πηγή: aromalefkadas.gr