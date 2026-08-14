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Βίντεο από το περιστατικό στον Κάλαμο Λευκάδας καταγράφει τη στιγμή που ένα επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο προσκρούει σε σκάφη που βρίσκονταν ελλιμενισμένα, κατά την είσοδό του στο λιμάνι. Το συμβάν σημειώθηκε την Πέμπτη.

Στο βίντεο φαίνεται η πορεία του ιστιοφόρου καθώς εισέρχεται στο λιμάνι, αλλά και η στιγμή που συγκρούεται με τα ελλιμενισμένα σκάφη.

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Το ιστιοφόρο έφερε ελληνική σημαία και σε αυτό επέβαιναν συνολικά επτά άτομα. Τα σκάφη στα οποία προσέκρουσε βρίσκονταν δεμένα στο λιμάνι και δεν υπήρχαν επιβαίνοντες σε αυτά. Από την πρόσκρουση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Μετά το περιστατικό, ο πλοίαρχος του ιστιοφόρου προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση του συμβάντος.