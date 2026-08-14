Πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου στην περιοχή Γαλατάς, στον δήμο Ναυπακτίας της Αιτωλοακαρνανίας.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 14 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και 2 αεροσκάφη.
Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρέχουν βοήθεια και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γαλατάς, του δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2026