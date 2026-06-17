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Μια εντυπωσιακή και σχετικά σπάνια εικόνα κατέγραψαν πολίτες στο Ιόνιο Πέλαγος, όπου πέντε φάλαινες εμφανίστηκαν στα ανοιχτά της Λευκάδας, στην περιοχή μεταξύ του νησιού και των Παξών.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα επιβλητικά θαλάσσια θηλαστικά φαίνονται να κινούνται συντονισμένα, σε κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.

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Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι χαρακτηριστικοί ήχοι που ακούγονται κατά τη διάρκεια της καταγραφής, οι οποίοι εκτιμάται ότι σχετίζονται με τον τρόπο επικοινωνίας των ζώων μεταξύ τους.

Το Ιόνιο θεωρείται μία από τις σημαντικότερες περιοχές της Μεσογείου για τα κητώδη, φιλοξενώντας διάφορα είδη δελφινιών και φαλαινών. Αν και τέτοιες εμφανίσεις δεν είναι συχνές, καταγράφονται κατά καιρούς, προσφέροντας μοναδικές εικόνες από την πλούσια θαλάσσια ζωή της περιοχής.