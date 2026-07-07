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ασ«Άγιο» είχε ένας αστυνομικός στη Λευκάδα που νοσηλεύεται μετά από σύγκρουση του οχήματός του με αγριογούρουνο, ενώ μετέβαινε στο Α.Τ. για να αναλάβει υπηρεσία. Λόγω της σφροδρής σύγκρουσης, ο άνδρας τραυματίστηκε στα πλευρά και φέρει κάταγμα στο χέρι.

Αστυνομικός τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilefkada.gr, ο αστυνομικός είχε ξεκινήσει από την Πάλαιρο με το δίκυκλό του και κινούνταν στον παράδρομο που οδηγεί στον κεντρικό οδικό άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας, όταν ξαφνικά βρέθηκε μπροστά του ένα αγριογούρουνο, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

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Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στο χέρι και κακώσεις στα πλευρά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται να υποβληθεί σε ορθοπεδική επέμβαση.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.