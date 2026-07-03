Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 42χρονος άνδρας τα ξημερώματα, σε ένα τραγικό δυστύχημα που εκτυλίχθηκε στο Ξηρόμερο. Η μοιραία σύγκρουση συνέβη όταν η μοτοσικλέτα του έπεσε πάνω σε αγριογούρουνο.
Το θανατηφόρο τροχαίο καταγράφηκε περίπου στη 01:30 στην επαρχιακή οδό Μύτικα – Φυτειών. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το δίκυκλο προσέκρουσε στο ζώο που βρισκόταν στο οδόστρωμα. Ο οδηγός τραυματίστηκε κρίσιμα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 42χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Η αρμόδια αστυνομική αρχή διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.