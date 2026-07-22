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Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της Τρίτης (21/7) η εμφάνιση ενός αγριογούρουνου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Χαϊδαρίου, όταν το ζώο παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, χάνοντας τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα τμήματα του οδικού δικτύου, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την παρουσία αγριόχοιρων κοντά σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους.

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Από την κατάσταση του ζώου εκτιμάται ότι χτυπήθηκε από βαρύ όχημα, πιθανότατα φορτηγό, με τον οδηγό να καταφέρνει να διατηρήσει τον έλεγχο και να συνεχίσει την πορεία του, χωρίς να προκληθεί σοβαρότερο τροχαίο.

Στο σημείο έσπευσαν εργαζόμενοι της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του ΠΕΣΥΔΑΠ, οι οποίοι απομάκρυναν το νεκρό αγριογούρουνο από το οδόστρωμα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ, όπου οδηγήθηκε σε αποτέφρωση, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, σημείωσε πως πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό εμπλοκής αγριογούρουνου σε τροχαίο στην Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Χαϊδαρίου, τονίζοντας ότι, παρά την ύπαρξη προειδοποιητικών πινακίδων, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή εισόδου των ζώων στον αυτοκινητόδρομο.

Όπως επισημαίνει ο ΠΕΣΥΔΑΠ, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί δεκάδες τροχαία με αγριογούρουνα σε κεντρικούς και επαρχιακούς δρόμους της χώρας, αρκετά από τα οποία είχαν σοβαρές ή και θανατηφόρες συνέπειες, λόγω του μεγάλου μεγέθους των ζώων.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αιγάλεω, πραγματοποιούνται συστηματικές επιχειρήσεις απομάκρυνσης αγριόχοιρων από περιαστικές περιοχές. Ωστόσο, αγέλες εξακολουθούν να κινούνται εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, μετακινούμενες μεταξύ του Ποικίλου Όρους και του όρους Αιγάλεω.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως τις βραδινές ώρες και σε περιοχές που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις. Σε περίπτωση εμφάνισης αγριογούρουνου στον δρόμο, συνιστάται άμεση μείωση της ταχύτητας, καθώς συνήθως το πρώτο ζώο ακολουθείται από ολόκληρη αγέλη.