Αναστάτωση επικράτησε στην πόλη Μπατμάν της Τουρκίας, όταν ένα αγριογούρουνο εμφανίστηκε ξαφνικά σε πολυσύχναστο δρόμο και άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα ανάμεσα στους περαστικούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζώο επιτέθηκε σε τρία άτομα, προκαλώντας τραυματισμούς. Σε ένα από τα περιστατικά, μάλιστα, παρέσυρε έναν πεζό τη στιγμή που διέσχιζε διάβαση, ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα.
Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται η ένταση της στιγμής και η αιφνίδια επίθεση του ζώου, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.