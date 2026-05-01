Αναστάτωση επικράτησε στην πόλη Μπατμάν της Τουρκίας, όταν ένα αγριογούρουνο εμφανίστηκε ξαφνικά σε πολυσύχναστο δρόμο και άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα ανάμεσα στους περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζώο επιτέθηκε σε τρία άτομα, προκαλώντας τραυματισμούς. Σε ένα από τα περιστατικά, μάλιστα, παρέσυρε έναν πεζό τη στιγμή που διέσχιζε διάβαση, ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται η ένταση της στιγμής και η αιφνίδια επίθεση του ζώου, προκαλώντας πανικό στην περιοχή.

🇹🇷 A wild boar charged into the city of Batman, Turkey, attacked 3 people, and knocked one down at a pedestrian crossing.



Batman's most unexpected villain yet.pic.twitter.com/39X8jHha9n April 30, 2026