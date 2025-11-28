Αντιμέτωποι με μια -αν μη τι άλλο- ασυνήθιστη εικόνα ήρθαν αντιμέτωποι πρόσφατα οι κάτοικοι σε μια γειτονιά στο Περιστέρι, όταν αντίκρισαν ένα αγριογούρουνο να κόβει βόλτες στα στενά της περιοχής τους.

Το απίστευτο στιγμιότυπο με την χαλαρή προμενάδα του μεγαλόσωμου ζώου απαθανάτισε και κοινοποίησε στο TikTok οδηγός αυτοκινήτου, με την εύστοχη λεζάντα «καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι»

Advertisement

Advertisement

Τουλάχιστον, όπως, φαίνεται, το τεράστιο αγριογούρουνο ήταν προσεκτικό, πηγαίνοντας από το πεζοδρόμιο…