Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι σε γειτονιά στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη. Οι περίοικοι εντόπισαν ένα αγριογούρουνο να κάνει βόλτες στην περιοχή και κάλεσαν την Αστυνομία.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που τράβηξαν με τα κινητά τους οι περίοικοι, το αγριογούρουνο δεν ήταν… συνεργάσιμο και οι αστυνομικοί τα βρήκαν σκούρα απέναντί του.

Το άγριο ζώο εντοπίστηκε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον Εύοσμο και μετά τις προσπάθειες των αστυνομικών παγιδεύτηκε και ο συναγερμός στην περιοχή έληξε.