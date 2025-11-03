Τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου, στη Μάνη, όταν 24χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του ύστερα από σύγκρουση με αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Γυθείου – Αρεόπολης, σε ένα σημείο γνωστό για τη συχνή διέλευση αγριόχοιρων, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζώο βγήκε απρόσμενα στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ο νεαρός αναβάτης να μην προλάβει να αντιδράσει. Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κολόνα και στη συνέχεια κατέληξε σε χαντάκι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 24χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.