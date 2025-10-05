Επίθεση από αγριογούρουνο που είχε πυροβολήσει δέχτηκε ένας 62χρονος κυνηγός στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με το Kozanimedia, ο κυνηγός αφού πυροβόλησε το αγριογούρουνο, το πλησίασε για να δει αν είναι νεκρό. Τότε, το λαβωμένο ζώο του επιτέθηκε και του προκάλεσε βαθύ θλαστικό τραύμα στο πόδι.

Αμέσως ενημέρωθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου μετέφερε τον 62χρονο κυνηγό στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου και νοσηλεύεται.

Νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική, με την κατάστασή του να είναι σταθερή, ενώ δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.