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Τα ονόματα οκτώ ατόμων συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, την οποία σχημάτισαν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, που κατάφεραν να εξιχνιάσουν την απόπειρα βομβιστικής επίθεσης σε βάρος Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία.

Ως ηθικοί αυτουργοί περιγράφονται δύο έγκλειστοι φυλακών με βαρύ ποινικό παρελθόν. Ενεργό συμμετοχή στην τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού αποδίδουν οι αστυνομικοί σε πέντε άνδρες και μία γυναίκα, που τους πέρασαν χειροπέδες την Τρίτη και την Τετάρτη σε διαφορετικά σημεία.

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Από την πολύμηνη έρευνα των στελεχών του τμήματος δίωξης εκβιαστών, προέκυψε ότι οι έξι συλληφθέντες σχεδίασαν και τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με τα 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας στη βίλα του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στο Αγιοφύλλι της Λευκάδας στις 23 του περασμένου Ιανουαρίου. Ο επιχειρηματίας απουσίαζε αλλά τη βόμβα αντιλήφθηκε ο επιστάτης της βίλας, πριν καταφέρουν να την πυροδοτήσουν.

Οι αστυνομικοί υπέβαλαν τα αποτελέσματα της έρευνας τους στους δικαστικούς λειτουργούς και εκείνοι εξέδωσαν τα εντάλματα σύλληψης για τους έξι κατηγορούμενους.

Από τους ηθικούς αυτουργούς ο ελληνικής καταγωγής έχει κατηγορηθεί για κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας εντός των φυλακών, όπου κρατείται. Ο δεύτερος, αλβανικής καταγωγής, έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία στην Αθήνα, κλοπές και ληστείες.