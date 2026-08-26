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Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο δράστης παρακολουθούσε επίμονα την 45χρονη και την απειλούσε με όπλο.

Το οικογενειακό περιβάλλον του 48χρονου κατέθεσε ότι ο ίδιος προανήγγειλε μια σοβαρή πράξη λίγο πριν από τη δολοφονία.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν την προέλευση του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τις αλβανικές αρχές.

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Νέα στοιχεία ρίχνουν φως στη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, με τις Αρχές να εξετάζουν τις κινήσεις και τη συμπεριφορά του 48χρονου πριν από το έγκλημα. Μαρτυρίες συγγενών και ανθρώπων από το περιβάλλον της 45χρονης κάνουν λόγο για επίμονη παρακολούθηση και απειλές, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται πλέον το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού και όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία συγγενικού προσώπου της άτυχης γυναίκας, σύμφωνα με την οποία, όπου βρισκόταν η 45χρονη, εμφανιζόταν ξαφνικά και ο πρώην σύντροφός της, δημιουργώντας την εικόνα μιας συνεχούς παρακολούθησης.

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Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο 48χρονος φέρεται να είχε στείλει στη γυναίκα φωτογραφία στην οποία απεικονιζόταν να κρατά όπλο και να το στρέφει στο κεφάλι του, απειλώντας την ότι θα τη σκοτώσει και στη συνέχεια θα αυτοκτονήσει.

Ο 48χρονος φέρεται επίσης να επιχείρησε να προσεγγίσει τον αδελφό της 45χρονης. Εκείνος, ωστόσο, αρνήθηκε να τον συναντήσει, καθώς δεν επιθυμούσε να εμπλακεί στην προσωπική τους σχέση, και τον παρότρυνε να αφήσει πίσω του την υπόθεση και να μην ασχοληθεί πλέον με την οικογένεια της πρώην συντρόφου του.

Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται και οι μαρτυρίες από το οικογενειακό περιβάλλον του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε ενημερώσει τόσο την κόρη του όσο και τη σύζυγό του ότι ετοίμαζε να κάνει «κάτι μεγάλο», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ξεκάθαρα το σχέδιό του.

Μάλιστα, φέρεται να είπε στην κόρη του ότι ενδεχομένως μέσα στις επόμενες ημέρες να μην τον έβλεπε πλέον δίπλα της. Παράλληλα, στη σύζυγό του φέρεται να έδωσε κάποια χρήματα, λέγοντάς της ότι ήταν όλα όσα είχε εκείνη τη στιγμή στην κατοχή του, ενώ την παρότρυνε να προσέχει το παιδί τους σε περίπτωση που εκείνος απουσίαζε.

Η σύζυγός του, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε τον λόγο για τον οποίο ο άνδρας της προχωρούσε σε αυτές τις κινήσεις. Κάποια στιγμή μάλιστα τον είδε να κλαίει, να φεύγει από το σπίτι και να επιστρέφει αργότερα, έχοντας περάσει τη νύχτα εκτός της οικογενειακής εστίας. Δεν της αποκάλυπτε ούτε πού πήγαινε ούτε τι ακριβώς έκανε. Το περιστατικό αυτό φέρεται να σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από την τραγική δολοφονία.

Παράλληλα, σημαντική είναι και η μαρτυρία γείτονα, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας του σκηνικού που αντίκρισε λίγο αργότερα και περιέγραψε στις αρχές τον τρόπο με τον οποίο ήταν τοποθετημένα τα σώματα των δύο νεκρών.

Στο μεταξύ, οι Αρχές διερευνούν την προέλευση του όπλου του 48χρονου, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τις αλβανικές αστυνομικές αρχές. Αναμένεται παράλληλα η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)