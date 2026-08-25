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Ο δράστης ανέμενε το θύμα έξω από την πολυκατοικία του και στη συνέχεια την πυροβόλησε θανάσιμα στην είσοδο του κτιρίου.

Οι αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον των εμπλεκομένων για να διαπιστώσουν το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το παρελθόν του δράστη, καθώς φέρεται να είχε απασχολήσει τις αρχές σε άλλη χώρα.

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Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται τα τελευταία λεπτά πριν από τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη, με τους αστυνομικούς να αναλύουν καρέ-καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες του εγκλήματος και στο κίνητρο του 48χρονου δράστη, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Το καρτέρι έξω από την πολυκατοικία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εξεταστεί, ο 48χρονος φέρεται να περίμενε για περίπου πέντε λεπτά έξω από την πολυκατοικία, γνωρίζοντας τις κινήσεις της 45χρονης. Όταν εκείνη εμφανίστηκε και βγήκε από την είσοδο του κτιρίου, ο άνδρας κινήθηκε προς το μέρος της. Οι δύο τους μπήκαν μαζί στην είσοδο, όπου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εκτυλίχθηκε η φονική επίθεση.

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Κατά την ανάλυση του βίντεο, ο 48χρονος φέρεται να την κλώτσησε δύο φορές. Η μία κλωτσιά ήταν κάτω από το πηγούνι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να γονατίσει. Στη συνέχεια ο δράστης φέρεται να έβγαλε το περίστροφο και να την πυροβόλησε.

Η 45χρονη φαίνεται πως έκανε ενστικτωδώς μια κίνηση με τα χέρια της, με αποτέλεσμα η πρώτη βολή να μην την πετύχει. Η σφαίρα κατέληξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας. Η δεύτερη όμως βολή ήταν μοιραία, καθώς η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη ανασύνθεση της επίθεσης, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βολίδα εντοπίστηκε στα οστά του κρανίου με φορά από πάνω προς τα κάτω.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, ο 48χρονος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι καταθέσεις που θα ρίξουν φως στην υπόθεση

Το κίνητρο της δολοφονίας βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της Αστυνομίας, με τους αξιωματικούς να συγκεντρώνουν καταθέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον τόσο της 45χρονης όσο και του 48χρονου.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα όσα είχε εκμυστηρευτεί η 45χρονη στην αδελφή της για τη σχέση που διατηρούσε με έναν άνδρα, χωρίς ωστόσο να της έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη φέρεται να είχε αποφασίσει το τελευταίο διάστημα να βάλει τέλος στη συγκεκριμένη σχέση, καθώς περιέγραφε τον άνδρα ως ζηλιάρη και πιεστικό, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε δεχθεί ακόμη και απειλές.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν τον 48χρονο και κατά πόσο η σχέση του με την 45χρονη αποτέλεσε την αφορμή ή το κίνητρο για τη δολοφονική επίθεση.

Τι κατέθεσε η σύζυγος του 48χρονου

Κατάθεση στις αστυνομικές αρχές έδωσε και η σύζυγος του 48χρονου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέφερε ότι η συμπεριφορά του συζύγου της είχε αλλάξει σημαντικά τους τελευταίους 18 μήνες. Όπως φέρεται να είπε, ο άνδρας έλειπε αρκετά βράδια από το σπίτι, χωρίς η ίδια να γνωρίζει ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

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Η ίδια φέρεται επίσης να ανέφερε ότι, πριν φύγει από το σπίτι, ο 48χρονος άφησε πίσω του περίπου 1.000 ευρώ, λέγοντάς της ότι θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Νέα Σμύρνη, όπου, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε οργανώσει την επίθεση.

Τι κατέθεσε η 19χρονη κόρη του 48χρονου

Μια διαφορετική εκδοχή φέρεται να έδωσε στους αστυνομικούς η 19χρονη κόρη του 48χρονου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζε ότι ο πατέρας της διατηρούσε σχέση με την 45χρονη.

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Όπως φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή της, ο 48χρονος της είχε μιλήσει για την 45χρονη και μάλιστα της είχε πει ότι σχεδίαζε να οργανώσει μια συνάντηση, ώστε να γνωριστούν οι δύο γυναίκες.

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις των συγγενών βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών και θα συνεκτιμηθούν με το σύνολο των ευρημάτων της έρευνας.

Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 48χρονου

Στο παρελθόν του 48χρονου στρέφονται οι έρευνες των Αρχών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις Αρχές στην Αλβανία το 2016 για αντίστοιχη υπόθεση. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται πλέον σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί.

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Οι αστυνομικοί επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης, αξιοποιώντας τις καταθέσεις συγγενών, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία και να διαπιστωθεί ποιο ήταν το κίνητρο του 48χρονου.

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Η 45χρονη έπεσε νεκρή από τα πυρά του 48χρονου, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Το ακριβές κίνητρο παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση.