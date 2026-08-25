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Η κόρη της γυναίκας επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της αισθανόταν προβληματισμένη και φοβισμένη λόγω της υπερβολικής ζήλιας του άνδρα.

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Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη με θύμα μία 45χρονη γυναίκα που δολοφονήθηκε από 48χρονο άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες θύτης και θύμα είχαν σχέση το τελευταίο διάστημα ωστόσο κοντινά τους πρόσωπα έχουν αποκαλύψει ότι αφορμή του εγκλήματος αποτέλεσε η απόφαση της γυναίκας να χωρίσει από τον 48χρονο.

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Όσα δήλωσαν οι κόρες του θύτη και του θύματος

Η κόρη της 45χρονης ανέφερε στις Αρχές πως η μητέρα της την είχε ενημερώσει πως έχει χωρίσει από τον 48χρονο ενώ μάλιστα της είχε αποκαλύψει πως ήταν προβληματισμένη με τη συμπεριφορά του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους και εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών.

«Γνώριζα ότι η μαμά μου είχε μια σχέση το τελευταίο διάστημα. Μου είχε πει όμως, ότι είχε χωρίσει προς τα τέλη Φεβρουαρίου. Ήταν προβληματισμένη με την συμπεριφορά του συγκεκριμένου άνδρα γιατί της δημιουργούσε συνέχεια προβλήματα. Μου είχε πει ότι την ζηλεύει υπερβολικά. Δεν ήμουν στο σπίτι εκείνη την ημέρα. Βρισκόμουν με τον θείο μου στο Αγρίνιο. Σε εκείνον έλεγε περισσότερα πράγματα προφανώς, για να μην με ανησυχήσει, δεν ξέρω, είμαι σε σοκ», είπε η κόρη της γυναίκας.

Από την πλευρά της σε σοκ βρίσκεται και η 19χρονη κόρη του 48χρονου, την οποία είχε αποκτήσει με τη νόμιμη σύζυγό του. Μιλώντας στο Live News η κοπέλα ανέφερε: «Είμαι συγκλονισμένη από όλο αυτό το γεγονός, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε αυτό ο πατέρας μου. Είναι πατέρας μου και θα μου λείπει, έχασα τον πατέρα μου, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχει κάνει ένα κακό, ότι έγινε δολοφόνος. Στέρησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και στέρησε τη μητέρα από ένα συνομήλικό μου κορίτσι.

Εγώ είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά για όλη αυτή την κατάσταση, δεν φέρω ευθύνη σε κάτι και συμπονώ και τον πόνο του άλλου κοριτσιού. Στην ουσία εμείς είμαστε τα θύματα. Θα ήθελα πραγματικά να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία εδώ, να ηρεμήσουμε και να σεβαστείτε τον πόνο μας και να πενθήσουμε όλοι με τον δικό μας τρόπο τα πρόσωπα που αγαπάμε ο καθένας», είπε το κορίτσι.

Ο θύτης απειλούσε το θύμα

Στενοί συγγενείς δράστη και θύματος αποφασίζουν να μιλήσουν για πρώτη φορά στο Live News. Οι απειλές που δεχόταν η δολοφονημένη γυναίκα, είχαν αρχίσει να πυκνώνουν επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα.

«Της είχε στείλει φωτογραφία με το όπλο στο κεφάλι ότι θα αυτοκτονήσω και θα σε σκοτώσω και θα αυτοκτονήσω. Της προτείναμε όλοι να πάει στην αστυνομία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήγε», προσθέτει η νύφη του θύματος.

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Το θύμα αποφάσισε να χωρίσει τον 48χρονο, όταν έμαθε πως ήταν παντρεμένος με μια 19χρονη κόρη. Εκείνος αποφάσισε τότε να κάνει κόλαση τη ζωή της. Οι δικοί του άνθρωποι τον έβλεπαν θολωμένο και κλεισμένο κατά διαστήματα στον εαυτό του.

«Ήταν κάποιο καιρό από ότι μου είπε η σύζυγός του που δεν ήταν τόσο καλά. Άρα υπήρχε αυτή η διαμάχη που είχανε μάλλον στη σχέση τους μεταξύ με το θύμα», προσθέτει η κουμπάρα του.

Κάτοικος της περιοχής είναι αδύνατο να ξεχάσει τα όσα συνέβησαν τα επόμενα δευτερόλεπτα.

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«Πρώτα ένα ουρλιαχτό μιας γυναίκας και άλλος ένας πυροβολισμός. Τρεις(σύνολο) και μετά από δύο λεπτά ο τελευταίος. Μετά τον τέταρτο περάσανε πέντε λεπτά. Λέγαμε τι να κάνουμε; Καταλάβαμε μετά. Το τέταρτο ακούστηκε πάρα πολύ στη πόρτα μου. Όπως κατεβαίνω κάτω ο άλλος ήταν μπρούμυτα, ο άντρας, η γυναίκα ήταν ανάσκελα. Το πρόσωπό της ήταν καλυμμένο με αίματα».

Με ένα όπλο που, όπως διαπιστώθηκε, ανήκε στην αλβανική προεδρική φρουρά και κατείχε παράνομα. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, απέναντι σε μια γυναίκα μόνη, φοβισμένη και απροστάτευτη.

Ο φόβος που είχε εκφράσει η 45χρονη σε άτομα του στενού κύκλου της και η αλλαγή της κλειδαριάς του σπιτιού της, δεν στάθηκαν αρκετά για να την σώσουν. Η γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη συνεχίζει να κρατά ανάστατη την τοπική κοινωνία, που μαθαίνει άγνωστες πτυχές του άγριου εγκλήματος.

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